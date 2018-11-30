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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Diyanet Gençlik Merkezi açıldı - KÜTAHYA

Diyanet Gençlik Merkezi açıldı - KÜTAHYA

- Diyanet Gençlik Merkezinden görüntü - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı'nın konuşması - Açılıştan görüntüler - Merkezde gezi görüntüleri Kütahya 'da Diyanet Gençlik Merkezi açıldı - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı: - "Gençlik insan hayatının en önemli evresi ve elinden tutulması gereken bir zaman dilimi. Bu bakımdan gençlerin, 'hayat boşluk kabul etmez' sözünden hareketle mutlaka korunması, muhafaza edilmesi lazım"KÜTAHYA (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, "Gençlik insan hayatının en önemli evresi ve elinden tutulması gereken bir zaman dilimi. Bu bakımından gençlerin, 'hayat boşluk kabul etmez' sözünden hareketle mutlaka korunması, muhafaza edilmesi lazım." dedi.
Kütahya Müftülüğü tarafından yapılan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışına katılan Tıraşçı, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının toplumun her kesimine ulaşan bir kurum olduğunu söyledi.

Her kurumun topluma ve toplumun fertlerine yapmış olduğu hizmetin saygıdeğer ve değerli olduğunu belirten Tıraşçı, "Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu hizmet toplumun hemen hemen bütün kesimleri ile irtibat halinde olması, onlarla iç içe olmasını gerektiren bir yapısı var. Toplumun en küçük kesiminde temsilcisi olan bir başka kurum yok. Bizim mezralarda, en küçük köylerde, kasabalarda dahi bir mensubuz, temsilcimiz var." diye konuştu.
Tıraşçı, 2010'dan sonra yapılan düzenlemelerle hizmet çeşitliliğine gidildiğini aktararak, şunları kaydetti:"Hizmet çeşitliliğinden kastımız, engelliler, çocuklar, yaşlılar, gençler gibi toplumun bütün kesimlerine olabildiğince ulaşabilmek. Bu anlamda bütün dinlerin temel olarak gördüğü neslin korunması hususu da bizim dinimizde büyük önem arz etmektedir. Bizler gençlere yönelik bütün hizmetlere katkı sunmaya çalışıyoruz. Gençlik her kesim için büyük önem taşıyor. Gençlik insan hayatının en önemli evresi ve elinden tutulması gereken bir zaman dilimi. Bu bakımdan gençlerin, 'hayat boşluk kabul etmez' sözünden hareketle mutlaka korunması, muhafaza edilmesi lazım." - "Mekanı renklendiren, şereflendiren, değerlendiren insanlardır"Vali Ömer Toraman da Diyanet İşleri Başkanlığının, milletin itimat ettiği çok köklü bir teşkilat olduğunu anlattı.Dinin, hayatın her alanını kapsadığını ve Diyanet İşleri Başkanlığının da bu manada toplumun her kesimi ve her yaş gruplarına hitap etmek için elinden gelen gayreti gösterdiğini aktaran Toraman, "O hizmetlerden biri de bugün açılışını yaptığımız Diyanet Gençlik Merkezi. Mekanı renklendiren, şereflendiren, değerlendiren insanlardır. Dolayısıyla bu mekanı ne kadar çok gencimiz ziyaret eder, istifade ederse amacına o kadar ulaşmış olur." ifadesini kullandı.İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise gençlerin, oluşturulan mekanda derslerini çalışabileceklerini, kitap okuyacaklarını ve oyun alanlarında vakit geçirebileceklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından dua edildi, merkezin açılış kurdelesi kesildi. Tıraşçı ve beraberindekiler, açılış sonrasında merkezde incelemelerde bulundu.

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