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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Dış dizaynıyla ilgi odağı olan süper yat Bodrum'da - MUĞLA Haberi

Dış dizaynıyla ilgi odağı olan süper yat Bodrum'da - MUĞLA Haberi

- Malta bayraklı 69 metrelik süper yat "Saluzi"'den görüntüler - Koydan görüntüler - Yatta kalan kişilerin sürat botuyla turundan detayDış dizaynıyla ilgi odağı olan süper yat Bodrum'da - Dış tasarımı Çinli sanatçı Li Jiwei tarafından yapılan Malta bayraklı "Saluzi" adlı yat, Bodrum açıklarına demirlediMUĞLA (AA) - Avustralya'da 2003'te inşa edilen ve dış dizaynıyla dikkati çeken Malta bayraklı 69 metrelik süper yat "Saluzi" Bodrum ilçesine demir attı.Dış tasarımındaki mor ağırlıklı renkleriyle öne çıkan yat, Torba Mahallesi açıklarına demirledi.Süper yatı, kıyıda denize giren turistler ve vatandaşlar ilgiyle izledi. Genellikle Asya sularında charter yat turizminde hizmet verdiği belirtilen yattaki misafir ve personel hareketliliği dikkati çekti.Yatta kalan bazı misafirlerin, sürat tekneleriyle koyları gezdiği görüldü.
Süper yatın içerisinde, iki ana suit, spa, iki jakuzi, spor salonu, açık hava sineması, dalış merkezi ve 16 çift kabin bulunuyor. İçinde her türlü imkanı barındıran yat, lüks bir otel konforunu aratmıyor.Adını Çin efsanesindeki savaş atı "Saluzi"den alan, dış tasarımının Çinli sanatçı Li Jiwei tarafından yapılan yat, 14 knotluk seyir hızına da ulaşabiliyor.

İsaf Jakuzi 

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