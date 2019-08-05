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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Didim'deki ayak piyanosu ilgi görüyor - AYDIN

Didim'deki ayak piyanosu ilgi görüyor - AYDIN

- Vatandaşların ayaklarıyla piyano çalma görüntüleri - Çocuklardan detaylar - Vatandaşlarla röportajDidim'deki ayak piyanosu ilgi görüyorAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde sahil bandındaki bir parka kurulan ayak piyanosu ilgi görüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Didim ilçesinde sahil kısmında yer alan Yunuslu Park'a ayak piyanosu yaptırıldı.Vatandaşlar, 24 tuşlu ve 2 oktav ses aralığına sahip piyano ile alette kayıtlı 10 şarkıyı ayaklarıyla çalabiliyor.Yoğun ilgi gören piyanoya ayaklarıyla basan bölgeye tatil için gelen yerli ve yabancı turistler eğlenceli dakikalar yaşadı.Ayak piyanosunda hangi tuşa basılırsa basılsın şarkının sıradaki notasının çalındığı, kayıtlı eserlerin ise rastgele seçildiği belirtildi.

Yabancı Turist 

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