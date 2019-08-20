'Dibekte buğday dövme' geleneği sürdürülüyor - MUŞ
"Dibekte buğday dövme" geleneği sürdürülüyor - MUŞ - Dibekte buğday dövme geleneği - Dibek taşında buğdayın dövülmesi - Buğday döven kişilerin detay görüntüleri - Karakuyu köyü sakinlerinden Vedat Kavşut ve Azize Kavşut'un konuşmaları - Detay görüntüler Muş 'ta "dibekte buğday dövme" geleneği sürdürülüyorMUŞ (AA) - Muş 'ta yüzlerce yıllık "dibekte buğday dövme" geleneği devam ediyor.Merkeze15 kilometre uzaklıktaki Karakuyu köyünde vatandaşlar, dibek taşında atalarından kalma yöntemle buğday döverek asırlık geleneği sürdürüyor.Köy sakinlerinden Vedat Kavşut, geleneklerin yok olmaması için her yıl hasat döneminde bazı köylülerin dibek taşında bulgur ve buğday hazırladığını söyledi.
Dibek taşından elde edilen ürünlerin daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu belirten Kavşut, şöyle konuştu:"Kendimi bildim bileli bu yöntemle bulgur ve buğday dövüyoruz. Büyüklerimizden kalan geleneği devam ettirmek istiyoruz. Bulguru ve buğdayımızı dibek taşı ile hazırlamak daha lezzetli ve bereketli olduğu için bunu tercih ediyoruz. Bir teneke bulguru 2 kadın yaklaşık 2 saat döverek hazırlayabiliyor."Azize Kavşut ise daha önce teknolojik imkanlar olmadığı için buğdayın harmanlarda hazırlandığını, o günden bu yana geleneği sürdürdüklerini aktardı.Buğday yıkayıp kaynattıktan sonra dibek taşında dövdüklerini anlatan Kavşut, zor olmasına rağmen geleneği sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.
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