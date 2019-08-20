Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
'Dibekte buğday dövme' geleneği sürdürülüyor - MUŞ

'Dibekte buğday dövme' geleneği sürdürülüyor - MUŞ

"Dibekte buğday dövme" geleneği sürdürülüyor - MUŞ - Dibekte buğday dövme geleneği - Dibek taşında buğdayın dövülmesi - Buğday döven kişilerin detay görüntüleri - Karakuyu köyü sakinlerinden Vedat Kavşut ve Azize Kavşut'un konuşmaları - Detay görüntüler Muş 'ta "dibekte buğday dövme" geleneği sürdürülüyorMUŞ (AA) - Muş 'ta yüzlerce yıllık "dibekte buğday dövme" geleneği devam ediyor.Merkeze15 kilometre uzaklıktaki Karakuyu köyünde vatandaşlar, dibek taşında atalarından kalma yöntemle buğday döverek asırlık geleneği sürdürüyor.Köy sakinlerinden Vedat Kavşut, geleneklerin yok olmaması için her yıl hasat döneminde bazı köylülerin dibek taşında bulgur ve buğday hazırladığını söyledi.

Dibek taşından elde edilen ürünlerin daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu belirten Kavşut, şöyle konuştu:"Kendimi bildim bileli bu yöntemle bulgur ve buğday dövüyoruz. Büyüklerimizden kalan geleneği devam ettirmek istiyoruz. Bulguru ve buğdayımızı dibek taşı ile hazırlamak daha lezzetli ve bereketli olduğu için bunu tercih ediyoruz. Bir teneke bulguru 2 kadın yaklaşık 2 saat döverek hazırlayabiliyor."Azize Kavşut ise daha önce teknolojik imkanlar olmadığı için buğdayın harmanlarda hazırlandığını, o günden bu yana geleneği sürdürdüklerini aktardı.Buğday yıkayıp kaynattıktan sonra dibek taşında dövdüklerini anlatan Kavşut, zor olmasına rağmen geleneği sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Teknoloji Dövme Bild 

İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Tekirdağda Plajlarda YoğunlukTekirdağda Plajlarda Yoğunluk
İlki Düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) Sona Erdiİlki Düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) Sona Erdi
Antalyada Ceviz Büyüklüğünde Dolu YağdıAntalyada Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı