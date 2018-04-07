Devlet Tiyatroları'nda hedef yerli ve milli eserler - ERZURUM İzle
- Detaylar - Erzurum Devlet Tiyatrosunda gösterilen oyundan görüntü - Detaylar - Devlet Tiyatroları Genel Müdür ile röportajDevlet Tiyatroları'nda hedef yerli ve milli eserler - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt:"Kendi yerli ve milli eserlerimizin olmasını istiyoruz. Türk tiyatrosunu anlatan, bizim özgün eserlerimiz, yerli yazarlarımız olursa ve o eserleri Devlet Tiyatroları sahneleyebilirse, genç yetenekleri keşfetmiş olacağız" - "Yazarlarımızı yurt dışına götürelim, tanıtalım, kendi eserlerimiz dünya repertuvarında yer alsın istiyorum. Dünyanın kabul ettiği yazarların eserlerini de oynayalım ama öncelikle dünyaya kendi kültürümüzü, yerli ve milli eserlerimizi taşıyalım"ERZURUM (AA) - YUNUS OKUR - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, genç yerli yazarların yetişmesine çok önem verdiklerini belirterek, "Kendi yerli ve mille eserlerimizin olmasını istiyoruz. Türk tiyatrosunu anlatan, bizim özgün eserlerimiz, yerli yazarlarımız olursa ve o eserleri Devlet Tiyatroları sahneleyebilirse, genç yetenekleri keşfetmiş olacağız." dedi. Kurt, Türk tiyatrosunun gelişimine katkı sağlamak ve Türkiye'deki yazın alanının yaygınlaşması amacıyla hazırladıkları "Oyun Yazarlığı" projesinin detaylarını ve kurum olarak hedeflerini AA muhabirine anlattı.Proje kapsamında Erzurum 'daki Atatürk Üniversitesi'nde geleceğin oyun yazarlarıyla buluştuğunu dile getiren Kurt, Türk tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırmak istediklerini söyledi.
Genç yerli yazarların yetişmesine çok önem verdiklerini ifade eden Kurt, şöyle konuştu:"Kendi yerli ve milli eserlerimizin olmasını istiyoruz. Türk tiyatrosunu anlatan, bizim özgün eserlerimiz, yerli yazarlarımız olursa ve o eserleri Devlet Tiyatroları sahneleyebilirse genç yetenekleri keşfetmiş olacağız. Bu çalışmalarımızı da Anadolu'nun her tarafına yayacağız. Bu projeyi yazarlık bölümü olan tüm üniversitelere götüreceğiz. Ümit ediyorum, içinden çok parlak, gelecekte Türk tiyatrosunu taşıyabilecek yazarlar çıkacak. Devlet Tiyatrosu da buna öncülük ediyor." - "Oyun yazarları için teşvik sistemi"Kurt, öncelikli görevlerinin yerli yazarları bulup çıkartmak olduğunu belirterek, bunun için "Oyun Yazarlığı" projesini hayata geçirdiklerini anlattı.Projenin büyük ilgi uyandırdığını aktaran Kurt, şunları kaydetti:"Gelecekte bu çalışmamızın meyvelerini alacağımızı düşünüyorum. Biz 2014 yılında yerli yazarlara bir teşvik sistemi getirmiştik. Bugüne kadar devlet tiyatrosunda ilk defa eseri sahnelenen yazarlara bir teşvik sistemi getirdik. Önümüzdeki günlerde o yazarlarımızla da Ankara'da buluşacağız. Bunun da önünü açmış olacağız, bu da devlet tiyatrosunda bir ilk. O yüzden birlikte hem yazarlarımızın çalışmalarını denetleyeceğiz hem de onları teşvik edeceğiz, eserlerini Devlet Tiyatrosu repertuvarına alacağız ve sahneleyeceğiz." - "Kendi eserlerimiz dünya repertuvarında yer alsın"Kurt, yerli oyun sayısının artmasından yana olduğunu, Devlet Tiyatrosu'nda yüzde 70 - 80'e kadar yerli yazarların eserlerinin olmasını istediğini vurguladı.Yurt dışındaki turnelere gittiklerinde kendi yazarlarının eserlerini götürmek istediklerini ifade eden Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:"Altyapımızla çok zenginiz, kendi kültürümüzü de evrensele taşımakta hiçbir mahsur yok. Yazarlarımızı yurt dışına götürelim, tanıtalım, kendi eserlerimiz dünya repertuvarında yer alsın istiyorum. Dünyanın kabul ettiği yazarların eserlerini de oynayalım ama öncelikle dünyaya kendi kültürümüzü, yerli ve milli eserlerimizi taşıyalım."