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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Devlet Sanatçısı Çobanoğlu mezarı başında anıldı - KARS Haberi

Devlet Sanatçısı Çobanoğlu mezarı başında anıldı - KARS Haberi

- Devlet Sanatçısı Aşık Murat Çobanoğlu'nun mezarı başında anılması - Dua eden vatandaşlar - Kars Belediye Başkanı Karaçanta'nın Çobanoğlu'nun mezarına karanfil bırakması - Kuran okunması ve dua edilmesi - Kars Belediye Başkanı Karaçanta'nın konuşması - Kars Belediye Başkanı Karaçanta: - "Murat Çobanoğlu yalnız Kars 'ta değil ilimizi ve ülkemizi Avrupa'dan, İran'a kadar vermiş olduğu konserler, yapmış olduğu atışmalarda her alanda başarıyla temsil eden bir büyüğümüz, değerimizdir"KARS (AA) - Devlet Sanatçısı Aşık Murat Çobanoğlu, vefatının 13. yılında mezarı başında sevenleri tarafından anıldı.Asri Mezarlıkta düzenlenen anma törenine, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Halk Ozanları Aşık Şenlik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Günay Yıldız, Aşık Murat Çobanoğlu Aşıkları Koruma Derneği Başkanı Mahmut Karataş, bazı protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Duaların okunduğu anma etkinliğinde, Aşık Çobanoğlu'nun sevenleri mezarına karanfil bıraktı. Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, burada yaptığı açıklamada Çobanoğlu'na Allah'tan rahmet dileyerek, "Aşıklarımız, ozanlarımız kültürümüze ışık tutanlarımızdır. Onlar bizim anlatmak istediğimizi sazlarıyla, sözleriyle sesleriyle kamuoyuna daha iyi anlatan ve anlattıkları herşeyi çok daha iyi analiz eden değerlerimizdir." dedi.
Çobanoğlu'nun önemli bir değer olduğunu anlatan Karaçanta, şunları kaydetti:"Değerli ozanımız Murat Çobanoğlu'na Allah'tan rahmet kederli ailesine ve tüm Kars halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Murat Çobanoğlu yalnız Kars 'ta değil ilimizi ve ülkemizi Avrupa'dan, İran'a kadar vermiş olduğu konserler yapmış olduğu atışmalarda her alanda başarıyla temsil eden bir büyüğümüz, değerimizdir."

Başsağlığı Anma Töreni İran Anma Etkinliği Irak 

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