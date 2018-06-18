Devlet desteği küçük Batuhan'a umut oldu - İZMİR İzle
- Anne Arife Demirci ve oğlunun mutfakta çalışmaları - Batuhan'ın ders çalışması ve annesinden yardım istemesi - Anne Arife Demirci ve oğlu Batuhan ile röportaj - Birlikte şarkı söylemeleri - Aile baskısı nedeniyle okuyamayan, fiziksel, psikolojik şiddet nedeniyle eşinden boşanıp çocuğuyla yeni bir yaşam kuran Arife Demirci, yarı zamanlı yaptığı temizlikçilikten kazandığı para ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından aldığı maddi destekle yaşama tutunuyor - Arife Demirci: - "Yaşadığımız zor süreçte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurdum. Özellikle çocuğuma derslerinde ve sosyal yaşamında destek olmalarını istedim. Bize aylık 730 lira destek sağladılar. Daha da önemlisi boşanmadan olumsuz etkilenen Batuhan'a sahip çıktılar"İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir 'de, eşinden boşandıktan sonra zor günler geçiren Arife Demirci, devletten aldığı destekle 12 yaşındaki oğlunu geleceğe hazırlıyor.Aslen Samsunlu olan Arife Demirci, aile baskısı nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Tarlada günübirlik işçi olarak çalışan Demirci, görücü usulüyle 25 yaşında evlendi ve daha sonra İzmir 'e yerleşti. İzmir 'de tekstil atölyelerinde işçilik sonra da evlerde temizlikçilik yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Demirci, hamilelik döneminde eşinden şiddet görünce evliliğinde sorunlar yaşadı. Eşinin eve para getirmesi için kendisine baskı yapması üzerine çıkmaza giren evlilik ise 1 Şubat 2017'de son buldu.Demirci ve oğlu Batuhan şimdi Karabağlar ilçesindeki bir binanın zemin katındaki iki odalı evde yaşam mücadelesi veriyor.Gündelik temizlik işinden kazandığı paranın dışında hiçbir geliri olmayan anne, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından oğlu için aldığı aylık 730 lira ile hayata bağlandı.Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boşandıktan sonra oğluna güzel bir yaşam sağlamayı amaçladığını söyledi.
Gündelik temizlik işlerine gittiğini ancak evi kira olduğu için geçim zorluğu çektiklerini anlatan Demirci, şöyle konuştu:"Yaşadığımız zor süreçte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurdum. Özellikle çocuğuma derslerinde ve sosyal yaşamında destek olmalarını istedim. Bize aylık 730 lira destek sağladılar. Daha da önemlisi boşanmadan olumsuz etkilenen Batuhan'a sahip çıktılar. Çeşitli kurslara, gezilere katıldı. Güzel bir yuvamız olsun isterdim olmadı. Şimdi çocuğum büyüsün, güzel yerlere gelsin istiyorum. Ben hayallerimi gerçekleştiremedim ama onun hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyorum."Ekonomik sorunların yanı sıra fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalan kadınların zaman zaman hayattan korktuğuna tanık olduğunu söyleyen Demirci, "Hiç korkmasınlar ve pes etmesinler." önerisinde bulundu.Ortaokul 6. sınıf öğrencisi Batuhan Tingiz de annesinin çabasıyla eğitimini tamamlayıp polis olmayı hayal ettiğini dile getirdi. - "Aile desteği olumlu kullanıyor" İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay da Arife Demirci'nin eşinden ayrıldıktan sonra oğlunun bakımını tek başına üstlendiğini, sosyal ve ekonomik durumu incelendiğinde uzun süreli sosyal ve ekonomik destek verilmesinin uygun görüldüğünü anlattı.Ailenin periyodik olarak izlendiği bilgisini veren Tanğlay, annenin yardımı amacına uygun kullandığını, Arife Demirci'nin bakanlık desteğine bağımlılık geliştirmeyip kendi kendine yeterli olabilmek için çaba gösterdiğini, bu nedenle yardımın süreceğini bildirdi.Tanğlay, Batuhan Tingiz'in de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında kurslara düzenli katıldığını, gelişime ve eğitime açık olduğunu, ekonomik ve sosyal yardımın amacına ulaştığını sözlerine ekledi.