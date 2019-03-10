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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Deve güreşi festivali - İZMİR

Deve güreşi festivali - İZMİR

- Güreşlerin yapıldığı alanın havadan görüntüsü - Zeybek oyunundan detay - Güreşlere katılan develerden görüntüler - Seyirci detayları - Deve güreşlerden görüntüler - Deve güreşinin havadan görüntüleri İzmir 'de deve güreşi festivali - Bayraklı Belediyesince 8'incisi düzenlenen festivalde, İzmir , Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla ve Manisa'dan 200 deve güreştiİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayraklı ilçesinde 8. Deve Güreşi Festivali düzenlendi.
Bayraklı Belediyesince Smyrna Meydanı'nda düzenlenen festivalde, İzmir , Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla ve Manisa'dan 200 deve güreşti.Mücadeleleri ilgiyle izleyen vatandaşlardan bazıları, çalan davul zurna eşliğinde zeybek oynadı. Güreşleri izlerken piknik de yapan vatandaşlar, mangalda deve sucuğu pişirdi.Develerden birinin rakibini sahadan kaçmaya zorladığı anlarda, güreş tutkunları heyecan yaşadı.Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yaptığı açıklamada, festivali " İzmir 'in göbeğinde deve güreşi olmaz" şeklinde eleştirenlerin bulunduğunu belirterek, "Bu eleştirileri yapanlar deve güreşlerini bahane edip kültüre saldırıyor." ifadelerini kullandı.

Deve Güreşi Deve Güreşleri Festival Davul Zurna Saldırı 

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