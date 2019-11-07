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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dev kruvaziyer Kuşadası'na 2 bin 183 turist getirdi - AYDIN Haberi

Dev kruvaziyer Kuşadası'na 2 bin 183 turist getirdi - AYDIN Haberi

- Bahama Bayraklı Jewel Of The Seas adlı kruvaziyerin Ege Port Limanı'na yanaşması - Gemideki yolcuların inmesi - Limanda halk oyunları ekibinin yolcuları karşılamasıDev kruvaziyer firması 3 yıl sonra yeniden Kuşadası'nda - Kuşadası'na, Royal Caribbean Cruisses'e ait "Jewel Of The Seas" adlı gemi ile 2 bin 183 yolcu geldi - Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör: - "Bu seferin, dünyanın en büyük gemi firmasının Kuşadası'nı tekrar programına dahil ettiğini göstermesi bakımından önemli bir sembol değeri var"AYDIN (AA) - Dünyanın önemli kruvaziyer firmalarından Royal Caribbean Cruises, Kuşadası'nı yeniden programına dahil etti.Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na gemiyle tek seferde 2 bin 183 yolcu geldi. Royal Caribbean Cruisses'e ait Bahama bayraklı "Jewel Of The Seas" adlı gemideki yolcuların büyük çoğunluğunu ABD vatandaşları oluşturdu.Kruvaziyerde dünyanın en büyüklerinden Royal Caribbean Cruisses, böylece 3 yıl aradan sonra yeniden Kuşadası'nı tercih etti.Gemilerden inen yolculardan bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi turuna katıldı.
Diğer yolcular ve 850 gemi personeli ise ilçe merkezini gezdi, alışveriş yaptı.Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, kruvaziyer turizmini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Son olarak Royal Caribbean Cruisses firmasına ait geminin limana yanaştığını hatırlatan Güngör, şunları kaydetti:"Bu seferin, dünyanın en büyük gemi firmasının Kuşadası'nı tekrar programına dahil ettiğini göstermesi bakımından önemli bir sembol değeri var. Nitekim Royal Caribbean Cruises firması, 2020 itibarıyla Kuşadası'na olan sefer sayısını 44'e çıkardı. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirmesi sektör açısından sevindirici bir durum. Kruvaziyer turizminde 2020 yılı, başta Kuşadası olmak üzere ülkemiz için önemli bir toparlanma yılı olacak."

Alışveriş Gemi Personeli Halk Oyunları 

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