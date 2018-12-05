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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dev Köroğlu heykelinin montajına başlandı - BOLU

Dev Köroğlu heykelinin montajına başlandı - BOLU

- Dron ile parkın genel görünümü, - Heykelin montajlanmasından detaylar, - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın açıklaması - Kazakistan'da yapılan ve parçalar halinde Bolu 'ya getirilen 70 metre yüksekliğindeki Köroğlu heykelinin montajına geçildi - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz: - "Anadolu Otoyolu'ndan ve D - 100 kara yolundan geçen herkes, bu heykeli görebilecek. Heykeli gördükten sonra bir Köroğlu diyarına gelindiğini, Köroğlu diyarının yiğit insanlarının burada yaşadığını hissettirmek için bu heykeli yukarıya koyacağız"BOLU (AA) - Kazakistan'da yapıldıktan sonra parçalar halinde Bolu 'ya getirilen dev Köroğlu heykelinin montajı yapılmaya başlandı. Bolu Belediyesi tarafından Alpagut Mahallesi'nde yapımına 2016 yılında başlanan ve 75 bin metrekare alanda inşa çalışmaları süren Uluslararası Köroğlu Parkı'nda çalışmalar devam ediyor.Parkın en önemli parçası olan ve Kazakistan'da yapıldıktan sonra üç parça halinde Bolu 'ya getirilen dev Köroğlu heykeli, 500 tonluk vinç yardımıyla birleştirilmeye başlandı. Montaj işleminin tamamlanmasının ardından, tonlarca ağırlıktaki heykel, kaide ile yaklaşık 70 metre yüksekliğe ulaşacak.Parkı ziyaret eden ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde Atatürk Orman Parkı'nı Bolu luların hizmetine sunduklarını hatırlatarak, "Şu an orası yaşayan bir park oldu. Daha sonra güneyde de Karaçayır Parkı'nı yaptık. O da yaşayan bir park oldu. Kuzey tarafta o büyüklükte bir parkımız yoktu şu an Uluslararası Köroğlu Parkı diye adlandırdığımız parkın yapımına başladık." diye konuştu.
Parkın Türk dünyası ile Bolu 'nun kucaklaşmasını sağlayacağını belirten Yılmaz, ata sporlarının da burada yapılacağını, ata binilebileceğini, cirit ve güreş yapılabilecek alanları planladıklarını anlattı.Yılmaz, Köroğlu heykelini düzenlenen uluslararası yarışma sonucunda Kazakistanlı bir heykeltıraşın yaptığını dile getirerek, "Heykel yapıldıktan sonra Kazakistan'dan Bolu 'ya getirildi.
Alanda montaj işlemleri yapılıyor. Kaidesi de bitmiş durumda. Hafta sonuna kadar heykelin kaideye yerleştirilmesi için çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.Parkın seçildiği yerin tepelik bir alan olduğuna değinen Yılmaz, "Anadolu Otoyolu'ndan ve D - 100 kara yolundan geçen herkes, bu heykeli görebilecek. Heykeli gördükten sonra bir Köroğlu diyarına gelindiğini, Köroğlu diyarının yiğit insanlarının burada yaşadığını hissettirmek için bu heykeli yukarıya koyacağız." şeklinde konuştu.

Yarış Oyaca Uluslararası Güreş Basın Mensupları 

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