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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dev çekirge bu kez Mardin'de görüldü Haberi

Dev çekirge bu kez Mardin'de görüldü Haberi

çekirgenin tarlada yürürken detayı

Uzunlu Tarım Cep Telefonu Hayvan Irak 

-G.antep'deki çekirgenin arşivi

( MARDİN - ÖZEL) MARDİN

- Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olduğu belirlenen çekirge daha önce Van ve Diyarbakır'da da görülmüştü. Bu yıl aşırı sıcakların ardından ortaya çıkan dev çekirge, Van ve Diyarbakır’ın ardından Mardin’in Mazıdağı ilçesinde de görüldü.
Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesinde arazide mercimek hasadı yapan Mehmet Abi çekirgeyi fark etti. Çekirgeyi cep telefonu ile kaydeden Abi, “Mercimek hasadına gelmiştik. Daha önce haberlerde bir kaç defa gördüğüm için dikkatimi çekti. Sadece fotoğraf ve video çekerek hayvanı bıraktık” dedi.
Uzmanlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteren dev çekirgenin erginlerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini belirterek, hayvanların geceleri aktif olarak avlanan etçil türler olduğunu ve tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türler olduklarını söyledi.


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