- Dev çekirge bu kez Batman'da görüldü

-Biçer döverle buğday biçen çiftçiler

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-ARŞİV ÇEKİRGELER EKLENMİŞTİR



( BATMAN ) BATMAN



- Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olduğu belirlenen çekirge daha önce Diyarbakır, Van ve Mardin'de görülmüştü. Bu yıl aşırı sıcakların ardından ortaya çıkan dev çekirge, Diyarbakır, Van ve Mardin'in ardından Batman'da da görüldü.

Gercüş ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde biçerdöverlerle hasat yapan çiftçi Ahmet Soyvural, dev çekirgeyi fark etti. Çekirgenin çok büyük olduğunu ve ilk defa böyle bir tür gördüğünü belirten Soyvural, çekirgeyi daha sonra kameraya kaydetti.

Uzmanlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteren dev çekirgenin erginlerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini belirterek, hayvanların geceleri aktif olarak avlanan etçil türler olduğunu ve tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türler olduklarını söyledi.



(SÖ-YRT-

