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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
'Destek için Kilis'teyiz' etkinliği - KİLİS

'Destek için Kilis'teyiz' etkinliği - KİLİS

"Destek için Kilis 'teyiz" etkinliği - KİLİS - "Destek için Kilis 'teyiz" etkinliği - Grupların esnafları ziyaret etmesi - Kilis Belediyesi Hasan Kara'nın konuşması - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun konuşması - Uşak Belediye Başkanı Cahan'ın konuşması"Destek için Kilis 'teyiz" etkinliği - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Uşak Belediyesinden iki grup, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kilis 'e geldiKİLİS (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Uşak Belediyesinden iki grup, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla düzenlenen "Destek için Kilis 'teyiz" etkinliği kapsamında kente geldi.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişilik grup, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.Esnaftan alışveriş yapan grup, alınan malzemeleri Suriyelilerin kaldığı mülteci kamplarına ve ihtiyaç sahiplerine gönderdi.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki esnafa destek olmak amacıyla Kilis 'e geldiklerini söyledi.

Kilis ’te çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını dile getiren Kafaoğlu, " Kilis halkının yaşadığı sorunlar kolay değil. İnsanların evlerine, camilerine bombalar düştü. Şehit olan kardeşlerimiz oldu. Kilis li hemşerilerimize katkı sağlayabilmek için sahadayız. Esnafıza bol kazanç diliyorum." dedi.
Uşak Belediye Başkanı Cahan da Kilis 'in Suriye'deki iç savaştan kaçan insanları misafir ettiğini anımsattı. Kilis 'in misafirperver bir kent olduğunu ifade eden Cahan, "Uşaklı hemşehrilerimiz adına Kilis 'e geldik. Esnafımızla hasbihal ettik hem de onlara bir desteğimiz olsun istedik." diye konuştu.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise kent halkına destek veren herkese teşekkür etti.

İç Savaş Alışveriş İsaf Mülteci Şili 

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