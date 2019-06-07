Derinsu Mağarası bayramda doğaseverlerin gözdesi oldu

-mağara dışından detay

-vatandaşlardan Mehmet Çeveli ile röportaj

-vatandaşlardan Fırat Erol ile röportaj

-mağarada vatandaşların suda serinlemesi



( MARDİN -ÖZEL) MARDİN



- Mardin’in Derik ilçesi Derinsu Mahallesi'nde bulunan keşfedilmeyi bekleyen mağara Ramazan Bayramı'nda vatandaşların tatil gözdesi oldu. Derik ilçesine bağlı Derinsu Mahallesi'nde bulunan doğal mağara doğaseverlerin gözdesi oldu. Derikli vatandaşlar mağaranın turizme kazandırılmasını isterken bayram tatilinde aşırı sıcaklardan kaçarak doğal mağarada hem tatil yapıp hem serinlediklerini belirtti.

Antalya’daki tarihi mağaralara meydan okuyan güzelliğe sahip bir mağara olduğunu belirten yöre sakinlerinden Mehmet Çeveli, Derik’ten geldiğini belirterek, “Bizim tatil yerimiz burası. Buranın derinliğini kimse bilmiyor. Çevre köylerden buraya geliyorlar. Piknik yapıp, oturup serinlemek için insanlar buraya geliyor. Antalya’daki mağaralardan kat kat güzel bir yer. Mardin’e 70 kilometre uzaklıkta. Yetkililerin burayı turizme kazandırmasını istiyoruz” dedi.

Mağaraya bayram tatilini değerlendirmek için gelen Fırat Erol, buranın çok güzel olduğunu söyledi.



Erol, "Tatil için buradayız. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Derinliği doğal yapısı ve serinliği ile Mardinlilerin gözdesi olan Derinsu Mağarası doğal yapısı ile görenleri büyülerken çevre yapısı ve serinliği ile Mardin’de yöre halkının gözdesi oldu.

