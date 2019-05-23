Deri ve Kürk Moda Fuarı Antalya'da açıldı - ANTALYA Video
- Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show) - Fuar alanı ve ürünlerden detaylar - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak ile röportajANTALYA - Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde organize edilen fuarda yaklaşık 20 ülkeden 49 firma yer aldı. Türkiye'deki deri ve deri mamulleri sektöründeki toptancı firmaların ürünlerini sergilediği fuara Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Tunus, Lübnan, Beyaz Rusya, Çeçenistan, Moldovya, ve Kırgızistan'dan binin üzerinde iş insanı katıldı. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın 7. kez kapılarını açtığını söyledi.
Yılda iki defa düzenlenen fuarın her yıl yelpazesini genişleterek sektöre önemli destek sağladığını dile getiren Şenocak, "10 firmayla başlamıştık, şimdi 49 firma var. Yaklaşık 40 firma da fuara katılmak için sırada bekliyor. Bin 100 civarında da alıcı getirildi. " dedi. Şenocak, fuarın değişik bir konsepti olduğunu, her isteyenin buraya alınmadığını belirtti. Fuarda kış sezonu ürünlerinin sergilendiğini söyleyen Şenocak, "Çok güzel koleksiyonlar var, belli bir standardın üzerinde olanlar burada sergileniyor. 200 dolardan 70 bin dolara kadar çıkan kıymetli kürklerimiz bulunuyor." diye konuştu. Etkinliğin turizme de katkı sağladığına işaret eden Şenocak, fuar için gelenlerin tatil sürelerini uzattığını kaydetti.
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