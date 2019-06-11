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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Dereye dökülen çimento atıkları ve kimyasallar doğal yaşamı tehdit ediyor

Dereye dökülen çimento atıkları ve kimyasallar doğal yaşamı tehdit ediyor

Yöre halkının kendi çekip attığı görüntüler

Kimyasal Madde Harekete Geç Katliam Ölü Balık Kimyasal Maddeler 

-Dereden görüntü
-ölü balıklardan görüntü
-Dere içindeki rengi değişen kertenkelenin görüntüsü
-Yapılan açıklamalar
-Detaylar

( TRABZON )- Trabzon’un Araklı ilçesinde beton mikserlerinden dereye dökülen çimento atıkları ve kimyasallar doğal yaşamı tehdit ediyor TRABZON

- Trabzon’un Araklı ilçesi Yoncalı mahallesinde beton mikserlerinden dereye dökülen çimento artıkları ve kimyasallar doğal yaşamı tehdit ediyor. Araklı ilçesi Yeşilyurt Grup Yolu Yoncalı Mahallesi yakınlarındaki Yoncalı Deresi’ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dökülen çimento artıkları ve kimyasal maddeler balık ölümlerine neden oldu. Gelişi güzel dökülen bu kimyasal maddenin beton santrallerinde, tünellerin giriş kısımlarında ve havuz yapımında kullanılan en tehlikeli kimyasallardan biri olduğu iddia edilirken, yöre halkı duruma isyan etti. Balık ölümlerinin yanı sıra dere içindeki kertenkelelerin de dökülen maddeye bulandığı gözlenirken, renginin ve derisinin yanıktan dolayı değiştiği görüldü.
Mahalle sakinleri bu katliama karşı adli ve idari makamların harekete geçerek bir an önce soruşturma açılmasını talep ederken, yetkilileri göreve davet ettiler. (YG-ÖS-Y)
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