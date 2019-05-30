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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Denizli'de 'ümmet iftarı'

Denizli'de 'ümmet iftarı'

Denizli 'de "ümmet iftarı" - Denizli 'de "ümmet iftarı" - Bir grup vatandaşın Yeni Cami avlusunda iftar yapması - Gruptakilerin gelen vatandaşlara ikramda bulunması Denizli 'de "ümmet iftarı"DENİZLİ (AA) - Denizli 'de, mazlum Müslümanlara destek vermek amacıyla "ümmet iftarı" düzenlendi.
Medeniyet ve İnsani Yardım Derneği (MEDENİYAD) öncülüğünde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan bir grup, Yeni Cami'nin avlusunda yere sofra kurdu.Gruptakiler, akşam ezanının okunmasıyla pide, ayran, su ve hurma ile iftar yaptı, cami avlusuna gelenlerle yiyeceklerini paylaştı.MEDENİYAD Başkanı Mehmet Ali Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri ümmet iftarına her kesimden Müslümanın katıldığını belirtti.
Yeryüzünde zulüm gören Müslümanlara destek vermek ve onlarla birlikte olduklarını vurgulamak için bu iftarı düzenlediklerini dile getiren Öner, "Ramazanı şerif, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir ay. Filistin, Suriye, Mısır, Gazze ve Doğu Türkistan gibi birçok coğrafyada mazlum kardeşlerimiz zor şartlar altında. Onların içinde bulundukları zor şartlara dikkat çekmek ve bir nebze de olsa onların halini anlamak için buradayız." diye konuştu.

Mazlum Ümmet Akşam Ezanı Beraberlik Muhabir 

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