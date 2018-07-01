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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - MERSİN Haberi

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - MERSİN Haberi

- Törenden detaylar - Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk'ün konuşması Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk: - "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle çıkarılan Kabotaj Kanunu'yla ülkemiz denizcilik alanında diğer ülkelerle rekabet etmeye başlamıştır. Türkiye, dünya denizlerinde konumuna yakışan yere ulaşmıştır"MERSİN (AA) - Mersin 'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk, burada yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun Türk denizcilik tarihinin dönüm noktası olduğunu vurguladı.Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğü girmesiyle Türkiye'nin limanları ve sahillerinde yük taşımacılığının önünün açıldığına işaret eden Baştürk, "Denizler, ülkelerin refahı için vazgeçilmez öneme sahiptir. Denizlerin güçlü arenasını iyi kullanan ülkemiz, stratejik konumu gereği dünyada önemi giderek artan, kapitülasyonların kaldırılmasıyla Türk vatandaşlarına, denizcilik, tersanecilik, deniz taşımacılığı, deniz turizmi gibi alanlarda reformlar sağlamıştır. Ülkemiz, denizcilik sektöründe teknik, idari ve mevzuat konusunda çok önemli başarılar sağlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle çıkarılan Kabotaj Kanunu'yla ülkemiz denizcilik alanında diğer ülkelerle rekabet etmeye başlamıştır. Türkiye, dünya denizlerinde konumuna yakışan yere ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından, Refah Şehitleri Anıtı önüne kadar yürüyen protokol üyeleri ve katılımcılar, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.Bu arada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı bir sahil güvenlik botu, Mersin Marina'da halkın ziyaretine açıldı.

Denizcilik Sektörü Kapitülasyonlar Saygı Duruşu Deniz Taşımacılığı Sahil Güvenlik 

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