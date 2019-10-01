Deniz kirliliğine sebep olan firmaya 144 bin liralık ceza Haberi



- İzmir’in Foça ilçesinde, bir sanayi kuruluşundaki atık havuzunun taşması sebebiyle denize dökülen petrol atıkları sahil şeridini kirletirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kirliliğe neden olan firma hakkında 144 bin liralık para cezası kesildi. İzmir Foça'da bir sanayi kuruluşunun atık havuzunun taşması nedeniyle denize dökülen ve Gencelli sahillerine ulaşan petrol atıkları, sahil şeridini kirletti. Atıklar nedeniyle bölgeyi yoğun bir koku sardı. Koku vatandaşları rahatsız ederken şikayetler üzerine bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekipler geldi. Pisliğin bulaştığı yere gelen ekipler, petrol atıklarını temizlemeye başladı.

Temizlik ekibi, petrol atıklarını emdirme ve vakumlama yoluyla poşetlere doldurdu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kirliliğe neden olan firma hakkında 144 bin liralık para cezası kesildiği belirtildi.

