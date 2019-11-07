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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 11 Milyon fidan etkinliğine destek

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 11 Milyon fidan etkinliğine destek

fidan dağıtımında görüntü

Başsavcı Lyon 

-vatandaşlardan görüntü
-fidanlardan görüntü
-başsavcı vekili ile röp.

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Adliye çalışanlarına ve vatandaşlara fidan dağıtıldı. Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ülke genelinde 11.11.2019 tarihinde 11 milyon kampanyasında kapsamında Niğde’de binlerce fidan dikilecek. Bu kapsamda Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Adliye önünde fidan dağıttı.
Kampanya ile ilgili açıklama yapan Niğde Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen, ‘‘Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği 11.11.2019 tarihi saat 11’de 11 milyon ağaç toprakla buluşturulacak. Bu kapsamda Orman Bakanlığımızdan temin ettiğimiz ağaçlarımızı Adliye çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza dağıtıyoruz’’ dedi.
Adliye önünde dağıtılan fidanları alan vatandaşlar 11 Kasımda dikimini yapacak. (YE-AÖ-
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