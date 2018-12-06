Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Demre'de 'Noel Baba' ayini - ANTALYA Haberi

Demre'de 'Noel Baba' ayini - ANTALYA Haberi

Demre'de "Noel Baba" ayini - ANTALYA - Demre'de "Noel Baba" ayini - Ayinden detaylar - Fener Rum Patrikhanesi'nden metropolit Hrisostomos Kalaycı'nın konuşDemre'de "Noel Baba" ayini - Antalya 'nın Demre ilçesinde Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde gerçekleştirilen ayini, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden görevlendirilen din adamı Hrisostomos Kalaycı yönettiANTALYA (AA) - "Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas için, ölüm yılında Antalya 'nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin yapıldı.Milattan Sonra 4'üncü yüzyılda, 6 Aralık günü öldüğü kabul edilen Aziz Nikolas için düzenlenen ayini, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden gelen din adamı Hrisostomos Kalaycı yönetti. Ayine, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi, Yunanistan ve Rusya'dan din adamları ve çok sayıda Ortodoks katıldı.
Ayine gelen Ortodokslar, dua edip, mum yaktı. Yaklaşık 3,5 saat süren ayin sonunda Hrisostomos Kalaycı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.Konuşmasının son bölümünü Türkçe yapan Kalaycı, ayin izni veren hükümet yetkilileri ve yerel yöneticilerin hoşgörüsü için teşekkür etti."Gördüğünüz gibi biz yalnız ve yalnız Aziz Nikolas Kilisesi'nde dua etmek için geldik. Başka bir gayemiz yok. Bize gösterdiğiniz sevgi ve saygı için teşekkür ederiz." diyen Kalaycı, ayinde tüm insanlığın selameti için dua ettiklerini söyledi.

Aziz Nikolas'ın ruhen yanlarında olduğuna inandıklarını kaydeden Kalaycı, manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.
Ayin sonunda katılanlara kutsanmış ekmek ikram edildi, ilahiler söylendi.Milattan Sonra 3'üncü yüzyılın ikinci yarısında Patara'da doğan Myra'da piskoposluk yapan Aziz Nikolas'ın saygın dini kişiliği öldükten sonra aziz mertebesine ulaşmasını sağladı, başta eski Rusya Çarlığı olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinin en popüler azizi haline geldi. Almanya'nın Freiburg, İtalya'nın Bari ve Napoli kentleri ile tüm Sicilya adasında özel saygı duyulan Aziz Nikolas, Hollanda ve İngiliz dillerinde "Santa Klaus" olarak tanınmış, bunlar sayesinde Amerika'da da sevilerek New York'u koruyan azizlerden biri sayılmıştır.Avrupa'nın kuzey ülkelerinde çocukların koruyucusu ve sevindiricisi olduğuna inanılan Noel Baba geleneği, Aziz Nikolas inancıyla bütünleştirilerek yarı dini ve çok popüler efsanevi bir karakteri meydana getirmiştir.

Selamet Din Adamı İtalya Şili Hükümet 

İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı