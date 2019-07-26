Demirci'de kekik hasadı başladı - MANİSA

- Demirci'de kekik hasadı başladı - Kekik tarlasından genel görüntü - Çiftçilerin kekik toplaması - Üretici Selahattin Ülker'in konuşmasıDemirci'de kekik hasadı başladıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesinde kekik, çiftçinin alternatif geçim kaynağı oldu.İlçeye bağlı İmrenler, Sevinçler, Büyükkıran, Küçükkıran mahalleleri başta olmak üzere 10 kırsal mahallede 200 dekar arazide üretimi yapılan kekik, bir kez ekildikten sonra 15 yıl boyunca ürün veriyor.İlaç ve kozmetik sanayisi ile marketlere satılan kekik, hem çiftçiler hem de hasatta çalışan kadınlar için gelir kapısı haline geldi.Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada tarım ürünlerini çeşitlendirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, 200 dekar arazide yılda ortalama 22 ton kekik ürettiklerini bildirdi.Oda olarak papatya, hatmi çiçeği gibi ilaç ve kozmetik sektörüne yönelik ürünlerin rekoltesini arttırmak için çalıştıklarına dikkati çeken Karakaya, "Ziraat mühendislerimizin destekleriyle çiftçilerimiz kekik üretimine yönlendiriyoruz. Bakımı iyi yapıldığı sürece bir araziye bir kez ekilen kekikten 15 yıl boyunca ürün alınabilir. Hedefimiz 2021 yılında 50 ton kekik rekoltesine ulaşmak." diye konuştu. Üretici Selahattin Ülker de 10 yıldır kekik ürettiğini belirterek, yıllık ortalama 1 ton çıkardığı ürünü kilogramı 10 liradan sattığını ifade etti.
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