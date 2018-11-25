'Deliler Fatih'in Fermanı' filminin gala gösterimi - ANKARA
"Deliler Fatih'in Fermanı" filminin gala gösterimi - ANKARA - Vatandaşların sinema salonu önünde bekleyişi - Filmin oyuncularının gelişi - İsmail Filiz'in konuşması - Cem Uçan'ın konuşması - Diğer oyuncuların konuşmaları - Sinemaseverlerin oyuncularla fotoğraf çekimi - Filmin oyuncularının vatandaşlarla beraber filmi izlemesiANKARA - Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş'in, Osmanlı Sarayı'na uzanan hayatını anlatan "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin Ankara galası, ANKAmall AVM'de yapıldı.