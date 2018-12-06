Defne dalından pelet üretti İzle

-Makinede öğütülmesi

-Öğütülen parçaların bir diğer makinede talaşa çevrilmesi

-Talaşın peletleme makinesi ile yakacak haline dönüştürülmesi

-Peletlerin makineden çıkışı

-Çuvala dolduruluşu

-Çuvalın azgının kapatılması

-Ayşegül Abacı röportaj

-Ayşegül Abacı’nın peletleri elinde göstermesi



( HATAY -ÖZEL)- Kadın girişimci Ayşegül Abacı, kömüre alternatif ürettiği yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul edilen peletin enerji verimliliğinin yüzde 99 olduğunu belirtti- Abacı: "Atıl defne dallarını değerlendirerek, orman yangınlarının da önüne geçiyoruz" HATAY



- Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan ve babasına ait olan defne yaprağı kurutma tesisinde atıl haldeki defne dallarını değerlendiren Hataylı genç kadın girişimci Ayşegül Abacı, Türkiye’de ilk defa defne dallarından pelet yakıtı üretti. Yüksek enerji miktarı sağlamasıyla dikkat çeken defne peleti, Türkiye genelinde ‘Kadın Girişimciler Derneği’ tarafından gerçekleştirilen proje yarışmasında 300 proje arasından ilk 15’te yer aldı. Kadın girişimci Ayşegül Abacı, peletin tamamen Türkiye öz kaynaklarından üretildiğini ifade ederek, ormanlarda yer alan atıl haldeki dalların da değerlendirildiğini söyledi.



Abacı, “Yaklaşık 1 buçuk yıldır bu işi yapıyoruz. Hali hazırda olan bir işletmemiz vardı, babamın defne yaprağı kurutma tesisi vardı. Biz defne yaprağı kurutma tesisinde çıkan defne yaprağını değerlendirmek amacıyla çeşitli araştırmalarımız, çeşitli denemeler sonucunda, pelet yakıtını üretmeye karar verdik. Pelet yakıtının en önemli noktası tamamen ülkenin öz kaynaklarından olması ve ülkemizdeki atıl durumda bulunan yani değerlendirilmeyen ürünlerin değerlendirilmesiyle oluşmuş olması. Bu ülkemiz için çok büyük bir kazanç. Çünkü biz pelet üretimi yaparken ormandaki atıl maddeyi alıyoruz, bu şekilde ormana bir fayda sağlamış oluyoruz. Sebebi de orman yangınlarının önüne geçmiş oluyoruz” dedi.

Peletin üretim aşamasından bahseden genç girişimci Abacı, “Defne yaprağı kurutma tesisinden çıkan defne dallarının ilk başta dal şeklinde pelet üretim yerine getirilmesi birinci aşamamız. Defne dalları daha sonra kırıcı makinelerden geçirildikten sonra daha ufak parçalara ayrılır. Kırıcı makinelerden geçtikten sonra, talaş yapma makinesinde talaş haline gelir. Daha sonra kurutma fırınlarında belli bir nem oranına getirildikten sonra ham maddemiz peletleme yapmaya hazır hale gelir. Daha sonra helezon yardımıyla ham maddemiz, peletleme makinemize getirilir ve pelet üretimi gerçekleştirilir” dedi.

“Enerji kaybı sadece yüzde 1, diğer yakıtlarda yüzde 30” Pelet yakıtının yüzde 99’luk enerji sağlayarak, sadece yüzde 1’lik atık verdiğini belirten Abacı, “Bu ürünümüz üretilirken çevreye fayda sağlıyor, tüketilirken de çevreye hiçbir zarar vermiyor. Çünkü yüzde 99 oranında bir enerji açığa çıkıyor ve sadece yüzde 1 oranında bir atık meydana geliyor. Biz bunu diğer yakıtlarla kıyasladığımız zaman, diğer yakıtların yüzde 30 kadar varan atık oranı var, pelet yakıtında yüzde 1. Karbondioksit salınımı da yok denecek kadar az, diğer yakıtlara göre. Bu sebeple pelet yakıtı tamamen çevreci, doğaya duyarlı ve insanların sağlığı açısından da çok önemli bir yakıt” diye konuştu.

“Atık defne dallarını değerlendirdik, sağlıklı sonuç aldık” Hatay bölgesinde defne dallarının çoğunlukta olmasının avantajıyla bu yakıtı ürettiklerini ifade eden Ayşegül Abacı, “Bizim hammaddemiz defne dalları atığından yapmak. Hem Hatay bölgesinde yaşadığımız için, Hatay bölgesinin potansiyel ağacı defne ağacı. Burada atıl durumda bulunan çok fazla defne dalı var, hem bunu değerlendirmek istiyoruz hem de odun peleti olduğu için insanların sağlığı açısından daha sağlıklı bir yakıt” dedi.

“Pelet yakıtını kapı kapı dolaşarak anlattık” Pelet yakıtının Türkiye’de kullanımının henüz yeni olduğunu ve bu sebeple büyük zorluklar yaşadığını söyleyen Abacı, kapı kapı dolaşarak pelet yakıtını tanıttığını söyledi.



KAGİDER tarafından yarışmada ilk 15’e girilmesiyle de tanıtımının hızlandığını ifade eden Abacı, şunları kaydetti: “Pelet yakıtı bizim ülkemiz için çok yeni bir sektör olduğu için, çok daha fazla duyulmuş bir yakıt değil. Biz bu işletmeyi ilk başta kurduğumuz ve üretime başladığımız zaman, en büyük zorluğu bu yakıtı insanlara anlatmakta yaşadık. Biz yeri geldi, kapı kapı dolaşıp insanlara bunları anlattık, çok fazla bilgilendirdik. Şimdi de KAGİDER sayesinde, bu daha büyük kitlelere ulaştı. İnşallah daha büyük ve daha yüksek kitlelere ulaşmaya çalışacağız. Defne dallarıyla biokütle yakıtım üretimi projemizle İstanbul’da katıldığımız yarışmada, Türkiye genelinde 300 proje arasından ilk 15’e girmeyi başardık. KAGİDER’in hazırlamış olduğu bu yarışmada ilk 15’e girdiğimiz için şuan KAGİDER’in bize sağlamış olduğu çeşitli desteklerle var olan üretim tesisimizi büyütmeyi ve üretimimizdeki eksikleri giderip kapasitemizi daha da arttırmayı planlıyoruz” dedi.



