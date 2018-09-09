Danişmendlilerin başkentinde hedef UNESCO kalıcı listesi - TOKAT Haberi
: - Drone görüntüleri gündüz ve gece - Niksar'dan genel görüntüler - Cami detayı - Evlerden detaylar - Belediye Başkanı Özdlilek Özcan'ın açıklamasıDanişmendlilerin başkentinde hedef UNESCO kalıcı listesi - Anadolu'daki ilk Türk beyliklerinden Danişmendlilere başkentlik yapan ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Tokat 'ın Niksar ilçesi, Yağıbasan Medresesi, Ulu Camisi ve tarihi kalesiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan: - "Niksar'ımızı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aldırdığımızda ilçemizin tarih ve kültür turizminde arzu ettiği noktaya gelmesini sağlayacağız"TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Anadolu'daki ilk Türk beyliklerinden Danişmendlilere başkentlik yapan ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Tokat 'ın Niksar ilçesi, kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor.Niksar'ın geçmişi, milattan önce 3 binli yıllara dayanıyor. Roma ve Bizans'ın ardından 11. yüzyılda Türklerin Anadolu'ya yaptıkları akınlarda kısa sürelerle Türklerin eline geçen Niksar, Anadolu'nun kapıları Malazgirt Zaferi ile tamamen Türklere açılınca Selçuklu, Danişmendli ve Osmanlı toprağı oldu. Danişmendli Beyliği'nin kurucusu Melik Danişmend Gümüştekin Ahmet Gazi tarafından fethedilen ve başkent seçilen Niksar, bu dönemde ilim ve kültür merkezine dönüştü.Anadolu'da tıp eğitimi verilen ilk medreselerden biri olarak bilinen Yağıbasan Medresesi'ne sahip Niksar, pek çok tarihi yapının günümüze geldiği kadim yerleşimlerinden biri olma özelliği taşıyor.İlçede günümüze kadar ayakta kalmayı başaran tarihi yapıların arasında Pontus Krallığı dönemine ait ve Türkiye'nin en büyük kalelerinden biri olarak gösterilen Niksar Kalesi, su değirmeni, Artuklular döneminden kalan ve fetih camisi olarak da bilinen Ulu Cami yer alıyor.Turizmden hak ettiği payı almak isteyen ve bu yıl "Anadolu Türk Mirasının Erken Dönemi: Niksar, Danişmend Hanedanının Başkenti" adıyla UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Niksar, Yağıbasan Medresesi, Ulu Camisi ve tarihi kalesiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. - Hedef UNESCO kalıcı listesiNiksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinin verdikleri uzun mücadelenin ardından UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığını söyledi.
Kalıcı listeye girmek istediklerini, önlerinde yılbaşına kadar zamanın olduğunu anlatan Özcan, şöyle devam etti:"Turizm Bakanlığından alan yönteminin devrini alarak bu yetki devri çerçevesinde bir protokol imzalayacağız. Alan yönetimi oluşturarak 2019 yılından itibaren 'Niksar neden UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olmalı' konusunu UNESCO'nun uzmanlarına anlatacağız. Bu, birkaç yıllık süreci içeriyor. Uzun soluklu süreç. İnşallah amacımıza ulaştığımızda Niksar'ımızı kalıcı listeye aldırdığımızda ilçemizin tarih ve kültür turizminde arzu ettiği noktaya gelmesini sağlayacağız. Kültür turizmindeki pastadan Niksar'ımız arzu ettiği geliri sağlamış olacak. Bu da Niksar'ımızın ekonomik olarak kalkınmasına vesile olacak."Dünyada farklı kültürleri ve insanları merak eden insanların kaynak olarak internet ortamında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne baktıklarını ifade eden Özcan, "Buna göre seyahatlerini belirliyorlar. Biz de inşallah Niksar'ımızı bu listeye soktuğumuzda yerli ve yabancı turistlerin Niksar'ı tercih etmelerini hızlandırmış olacağız. Çok önemli adım olduğunu değerlendiriyoruz. Bu süreçte bize katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.