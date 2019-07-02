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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
'Damla Projesi' gönüllüleri Kars'ı gezdi - KARS

'Damla Projesi' gönüllüleri Kars'ı gezdi - KARS

"Damla Projesi" gönüllüleri Kars 'ı gezdi - KARS - "Damla Projesi" gönüllüleri projesi - Öğrencilerin Kars Valisi Türker Öksüz'ü ziyaret etmesi - Vali Öksüz'ün konuşması - Damla projesi kartlarının takılması görüntüleri"Damla Projesi" gönüllüleri Kars 'ı gezdi - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında kente gelen, aralarında yabancı uyruklu öğrencilerin de bulunduğu 40 genç, yöre halkını yakından tanıma fırsatı buldu - Vali Türker Öksüz: - "Gençler, muhtaç ailelere, çevre temizliğine yardım, şehit ve gazi ailelerimizin ziyaret edilmesi, Kur'an kurslarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi gibi sosyal projelerde bize katkı sunuyor"KARS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Kars 'a gelen üniversiteli gençler, kenti gezdi.Aralarında yabancı uyruklu öğrencilerin de bulunduğu 40 genç, proje kapsamında geldikleri kentte, yöre halkını yakından tanıma fırsatı buldu.Ani Harabeleri başta olmak üzere kentin tarihi mekanlarını gezen gençler, daha sonra Kars Valisi Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.Vali Öksüz, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında yerli ve yabancı öğrencilerin ülkenin çeşitli yerlerini gezerek tanıma fırsatı yakaladığını söyledi.

Öğrencilerin kentte birçok etkinlik gerçekleştireceğini ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:"Burada özellikle muhtaç durumdaki ailelere, çevre temizliğine yardım, şehit ve gazi ailelerimizin ziyaret edilmesi, Kur'an kurslarımızın ziyaret edilmesi, bazı temizlikleri ile ihtiyaçlarının giderilmesi gibi sosyal projelerde bize katkı sunuyorlar. Bu gönüllülük projesiyle gençler, umuyorum ki ilimizde bulundukları sürede hoşça vakit geçirir. Bu gönüllülük projesine, insana, topluma hizmet etmeyi amaçlayan projeye katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."Gönüllü gençlerden Mehmet Ali Yiğit de projeye İstanbul'dan katıldığını belirterek, "Anadolu kültürünü görmeye ve onu yaşatmaya geldik. İstanbul'da Batılılaşma biraz daha fazla olduğu için Anadolu kültürünü maalesef göremiyoruz." diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat'ın da hazır bulunduğu ziyarette öğrenciler, Vali Öksüz'e çiçek ve plaket takdim etti.

Sosyal Proje Yabancı Öğrenciler Çevre Temizliği Yabancı Öğrenci Tarihi Mekan 

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