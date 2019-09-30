Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dakar'ın Türkiye sevdalısı gönüllü müezzini artık Türkçe konuşuyor İzle

Dakar'ın Türkiye sevdalısı gönüllü müezzini artık Türkçe konuşuyor İzle

- Dakar Ulu Cami'nin dış ve iç detayları - Dakar Ulu Cami'nin gönüllü müezzini Muhammed Yusuf Ba ile röportaj - Dakar Ulu Cami'nin gönüllü müezzini Muhammed Yusuf Ba'nın ezan okuması - Senegal 'de Türkiye sevgisiyle tanınan Dakar Ulu Cami'nin gönüllü müezzini Muhammed Yusuf Ba, AA'nın haberinden sonra gittiği Türkiye'de 10 ayda Türkçe öğrendi - Ba: - "Türkiye'de az kaldım ama çok verimli geçti. Burada 10 ayda Türkçe öğrenip sonrasında Senegal 'e döndüm” - "Türkiye'de başka şeyler de öğrendim, Kur'an, hadis, sarf ve nahiv ilimlerinin hepsini Türkiye'de geliştirdim" - "Türkçeyi unutmamak için şimdi Türk filmleri izliyorum, Türkçe kitap okuyorum ve Senegal 'deki Türk arkadaşlarımla Türkçe konuşuyorum"DAKAR (AA) - ALAATTİN DOĞRU - Senegal 'in başkenti Dakar'daki Ulu Cami'nin Türkiye sevgisiyle tanınan gönüllü müezzini Muhammed Yusuf Ba, Türkçe öğrenerek Türkiye'de üniversite okuma hayaline bir adım daha yaklaştı.Başkente yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Kaolack kentinde doğup büyüyen ve buradaki medreselerde İslami eğitimini tamamlayan 21 yaşındaki Ba, AA'nın geçen yılki haberlerinin ardından hayırseverlerin desteğiyle Türkiye'ye gelmişti.Türk hayırseverlerin, Ba'nın Türkiye'de İslami ilimler ve ilahiyat eğitimi alma hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçmesiyle Ba, Dakar Ulu Cami'de 4 yıllık gönüllü müezzinlik serüveninden sonra 17 Eylül'de gittiği İstanbul'da 10 ayda Türkçe öğrendi.Masrafları Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından karşılanan Ba, döndüğü Senegal 'de Türkiye macerasını AA muhabirine Türkçe anlattı. - "10 ayda Türkçe öğrendim"Ba, Türkiye'den bir ay önce geldiğini ve orada lise yıllarından beridir kurduğu "Türkiye'de üniversite eğitimi görmek" hayalinin ilk adımını Türkçe öğrenmekle attığını belirterek "Türkiye'de az kaldım ama çok verimli geçti. Burada 10 ayda Türkçe öğrenip sonrasında Senegal 'e döndüm." ifadesini kullandı.İstanbul Dudullu'da kaldığını söyleyen Ba, buradan Aziz Mahmut Hüdayi Vakfına bağlı İlmi Araştırmalar Merkezinde (İLAM) Türkçe öğreniminin yanı sıra İslami ilim eğitimini de aldığını anlattı.Ba, "Türkiye'de başka şeyler de öğrendim, Kur'an, hadis, sarf ve nahiv ilimlerinin hepsini Türkiye'de geliştirdim." diyerek Türkiye günlerinin çok güzel geçtiğini ve şimdiden Türkiye'yi özlemeye başladığını dile getirdi.Türkiye sevdalısı gönüllü müezzin Yusuf Ba, kendisine bu imkanı sağlayan Türk hayırseverlere ve İLAM'a teşekkür etti. - "Türkçeyi unutmamak için Türk filmi izliyorum" Senegal 'e geldikten sonra Türkçe pratik yapmayı ihmal etmediğini belirten Ba, "Türkçeyi unutmamak için şimdi Türk filmleri izliyorum, Türkçe kitap okuyorum ve Senegal 'deki Türk arkadaşlarımla Türkçe konuşuyorum." dedi.
Ba, Hüdayi Vakfından kendisini Türkiye'ye gönderenlere teşekkür ederek " Senegal 'de Hüdayi Vakfından iki kardeşim var, Hamza ve İlhan, onlara teşekkür ediyorum, beni Türkiye'ye gönderdiler, Türkçe öğrendim." diye konuştu.
Senegal 'de tekrar Ulu Cami'nin minaresindeki küçük odacıkta yaşamaya başladığını belirten Ba, camideki gönüllü müezzinlik mesleğine devam ettiğini söyledi.

- Türkiye'de üniversite hayaliBa, İstanbul'u çok sevdiğini ve Türklerin de Afrikalıları çok sevdiğini ifade ederek Türkiye'deki herhangi bir üniversitede ilahiyat eğitimi almak ve Türkçe seviyesini daha da geliştirmek istediğini belirtti.

Muhabir Serüven Başkent Harekete Geç Hayırseverler 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı