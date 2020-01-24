Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Dağa oyuk açan Belediye Başkanı köpek köyü kurdu Haberi

Dağa oyuk açan Belediye Başkanı köpek köyü kurdu Haberi

Dağdan görüntü

Hastane Hayvan Severler Sokak Köpekleri Öğrenciler Sokak Hayvanları 

-Köpeklerden görüntü
-Yuva yapılırken görüntü
-Yuvalar yerleştirilirken görüntü
-Başkan ile röp
-Öğrenci ile röp

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’nin Çiftlik ilçesinde sokak köpekleri için kullanılmayan eski çöplük alanında bulunan yamaca yaklaşık 65 oyuk açtırarak yuva yapan Belediye Başkanı Serkan Güzel, aynı alana kulübeler yaptırarak “Köpek Köyü” haline dönüştürdü. Başkan Serkan Güzel, geçen kış, kızlarıyla gece sokak köpeklerine yem vermek için gittiği Çiftlik-Yeşilgölcük arası 1600 rakımlı Selekin mevkisindeki eski çöplük alanında hayvanların üşüdüğünü görünce, bu yıl hayvanların çetin geçen kış aylarında üşümemesi için yamaca yaklaşık 65 oyuk açtırdı. Yuvalardan sonra İlçede bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi ile ortak projeye imza attı. Öğrenciler okul atölyesinde malzemelerinin belediyenin karşıladığı 10 adet köpek kulübesi yaptı. Yapılan kulübeler öğrencilerin yardımıyla sokak köpeklerinin yaşadığı yere yerleştirildi. Belediye işlerinden vakit buldukça köpeklerle ilgilenen onları elleriyle besleyen Başkan Güzel, köpeklerin yaşadığı alanı “Köpek Köyü” ilan ettiklerini belirterek, haftanın 7 günü köpeklerin beslendiğini söyledi.

Başkan Güzel yaptığı açıklamada: “Çiftlik ilçemize 10 kilometre uzaklıkta olan vahşi depolama alının bundan 2 ay önce soğuktan barınmaları için yer yapmıştık. Bu sayıyı 65’e kadar yükseldik. Çok programlı Anadolu lisemizin öğrencilerinin atölye bölümünde kulübe yapabileceğini öğrendik. Belediye olarak malzeme desteği verdik. Öğrencilerimizde sokak hayvanlarına bizlerinde bir nebzede yardımımız olsun dediler. Kısa sürede kulübelerini yaptılar. Sokak köpeklerimizin barınmasını nasıl en iyi şekilde yapabiliriz şeklinde projeler üretirken burayı köpek köyü ilan edelim dedik. Çiftlik belediyesi olarak buradaki hayvanlarımızın 5 gün boyunca beslenmesi karşılıyoruz. Yurtlardan, hastaneden, lokantalardan yemek artıklarını fırınlardaki artan bayat ekmekleri ve belediye olarak mama desteğini haftanın 5 gün veriyoruz.2 gün de hayvan severler buraya gelerek hayvanların beslenmelerini yapıyor. Bu şekilde 7 gün boyunca beslenmeleri sağlanıyor. Burada hiçbir hayvanımız aç ve açıkta kalmıyor” dedi.
(YE-AÖ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Pasaport Polisleri Yeni Kıyafetlerini GiydiPasaport Polisleri Yeni Kıyafetlerini Giydi
Ocak Ayında Deniz KeyfiOcak Ayında Deniz Keyfi
Şehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna UğurlanıyorŞehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı