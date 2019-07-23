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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Dağ keçileri, Pülümür Çayı'nda serinledi İzle

Dağ keçileri, Pülümür Çayı'nda serinledi İzle

Karayoluna inen dağ keçileri

Hava Sıcaklığı Hava Sıcaklıkları Keçi Hayvan 

-Pülümür Çayı’na giren dağ keçileri

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de son günlerde hissedilen sıcaklık artışı insanların yanı sıra yaban hayvanları da etkiliyor. Kentte sıklıkla görülen dağ keçileri serinlemek için Pülümür çayına girdi. Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de hava sıcaklıkları son günlerde artış gösterdi. Kentte 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı, insanların yanı sıra yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.Kentin yüksek kesimlerinde yaşayan dağ keçileri, sıcaklar nedeniyle su ihtiyaçlarını gidermek için Pülümür ve Munzur Çayı kıyılarına kadar inmeye başladı.
Pülümür çayına inen dağ keçileri hem su ihtiyacı giderdi, hemde suya girerek serinledi. Dağ keçilerinin Pülümür Çayı’na girmelerini görüntüleyen Alican Altepe ,doğanın güzelliği olan bu hayvanların kışın soğuktan yazı ise sıcaktan etkilendiğini aktardı. (ET-HİV-
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