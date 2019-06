Dağ horozu kendini 3 yıl sonra 2 km uzaktan dürbünle gösterdi İzle

-Dürbünle bakanlar

- Rize’nin İkizdere ilçesinde bu yıl 15.’si düzenlenen Dağ horozu Şenliği’nde beklenen oldu. Dağ horozu kendini 3 yıl üzerine gösterdi fakat gözlem noktasına 2 km uzakta gösterdiği için fotoğraflanıp, görüntülenemedi. İkizdere’nin Sivrikaya Yaylası'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dağ horozu Şenlikleri’nin bu yıl 15.’si gerçekleştirildi.

Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ve İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz’ün öncülüğünde 2 bin metre rakımlı Sivrikaya köyü zirvesinde Dağ horozu gözlem yerine çıkan birçok vatandaş Dağ horozu’nun katılımcılara 2 km uzak kalması nedeniyle sadece dürbünle görüldü.

Görülen Dağ horozu mesafe nedeniyle fotoğraflanamadı, görüntülenemedi. Temmuz'da değil Haziran'da şenlik düzenlenince dağ horozu kendini gösterdi Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz “İkizdere’deki Dağ horozu Festivali 15 yıldır yapılıyor. Dağ horozumuz dünyanın nadir yerlerinde yaşıyor. Buradan Kafkaslar'a doğru bu kuşak üzerinden hayatlarını idame ettiriyorlar. Biz de bunu bizim değerimiz olarak görüyoruz. Yıllardır Türkiye’de tanıtılması için mücadele veriyoruz. Sponsorlarımız ile birlikte bunu tanıtacağız. Önümüzdeki yıllarda daha da genişleteceğiz. 3 yıldır biz Dağ horozu’nu göremiyorduk ama orada bir tarih yanlışı vardı. Temmuz ayında geliyorduk buraya, o dönemde de kuluçka dönemi olduğu için kuşlar kendini göstermiyordu. Bu yıl 15 Haziran'da yaptık. Dağ horozunu daha zengin görmek adına seneye bu tarihten de 15 gün daha geri çekmeyi düşünüyoruz şenliği" dedi.

Dağ horozu şenliklerine ilk kez katıldığını dile getiren Osman Yetimoğlu “Bu yıl ilk kez geldim, 3 yıldır görülmeyen Dağ horozunu gördüm. Bu galiba benim ayağımdan dolayı oldu. Rizemizin tüm ilçelerinin odluğu gibi buranında mükemmel bir görüntüsü var. Karşıki dağlarda karın kalkmamasından ötürü daha da güzelleşmiş. Horozumuzu gördük, şimdi eğleneceğiz. Çetin yolları aşarak buraya geldik, Dağ horozunu gördük” diye konuştu.

İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ise “Bugün İkizderemiz’e has Dağ horozu şenliklerini gerçekleştiriyoruz. Dağ horozunu gördük. Çok memnunuz burada olmaktan” şeklinde konuştu.

En küçük dağ horozu gözlemcisi Şenliğin en küçük katılımcısı Ömer Said Cerrah ise katılım belgesini İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz’ün elinden aldı. Karagöz, 1,5 yaşındaki katılımcının babasına belgeyi teslim ederken minik kuş gözlemcisine de teşekkür etti. Şenliğin ilk günü Dağ horozunun görüntülenmesinin ardından tulum eşliğinde oynanan horonla devam etti.