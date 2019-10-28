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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhuriyet Bayramı'na özel 'Kolay Olmadı' videosu - BURSA

Cumhuriyet Bayramı'na özel 'Kolay Olmadı' videosu - BURSA

Cumhuriyet Bayramı'na özel "Kolay Olmadı" videosu - BURSA - Kolay olmadı videosuCumhuriyet Bayramı'na özel "Kolay Olmadı" videosu - Bursa Büyükşehir Belediyesinin, 96 yıl öncesi ile bugünü karşılaştırmalı olarak aktardığı video, sosyal medyada paylaşıldıBURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü anısına hazırlanarak sosyal medyada "#KolayOlmadı" etiketiyle paylaşılan video ilgi görüyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da rol aldığı iki dakikalık video, cephede çadırın içinde bir askerin mektup yazmasıyla başlıyor. Bunun ardından bilişim çağına atfen akıllı telefonla mesajlaşan genç görünüyor.Videoda, cephede kağnıya çuval içinde mühimmat ile alışveriş çantaları taşıyan iki kadının, savaş sırasında kuru fasulye yiyen asker ile lüks restoranda yemek yiyen gencin de karşılaştırmasına yer veriliyor.Görüntüler, Bursa 'daki Mihraplı Şehitler Anıtı önünde Belediye Başkanı Aktaş'ın, "Bugün yaşadığımız rahatlığın kaynağı, dün tüm zorluklara göğüs gerenlerde saklı. Kolay olmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 96'ncı yılı kutlu olsun." sözleriyle sona eriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Aktaş'ın kişisel hesaplarından paylaşılan video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Gaziler Sosyal Medya Alışveriş Kuru Fasulye Akıllı Telefon 

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