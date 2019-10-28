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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, saz çaldı - ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, saz çaldı - ANKARA

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın akademik yıl açılış törenine gelmesi - İbrahim Kalın ve protokolden görüntü - Salondaki katılımcılardan görüntü - İbrahim Kalın'ın saz çalmasıANKARA - Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin 2019 - 2020 Akademik Yıl açılışı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın katılımı ile gerçekleştirildi.
Kalın, törenin ardından konuklara saz çaldı.

Açılış Töreni 

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