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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanının Baba Halisdemir’e gönderdiği tohum toprakla buluştu

Cumhurbaşkanının Baba Halisdemir’e gönderdiği tohum toprakla buluştu

Şehit babası halisdemirden görüntü

Lyon Abrin Allah 

-valinin konuşması
-baba halisdemirin konuşması
-kardeşi soner halisdemirin konuşması
-fidan diikimi
-fidan sulanması

( NİĞDE ) - NİĞDE

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehidi Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’e fidan tohumu gönderdi. Cumhurbaşkanı tarafından gönderilen tohumu Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Baba Hasan Hüseyin Halisdemir’e teslim etti. Kara çam tohumu Ömer Halisdemir adına yaptırılan okulun bahçesine dikildi. Tohumla birlikte gönderilen Mektubu Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor ilçesi Çukurkuyu Beldesi’nde bulunan baba Hasan Hüseyin Halisdemir’e teslim etti. Mektubun içerisinden çıkan kara çam tohumları ise, Ömer Halisdemir adına yaptırılan olun bahçesine dikildi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘‘ Dün Ankara’da düzenlenen törende sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye’de bulunan 23 milyon aileye karaçam tohumu zarf içerisinde posta yoluyla gönderildi. İlk gönderilen ailede şehidimiz Ömer Halisdemir’in ailesiydi. Bizde bugün itibariyle zarfı teslim aldık ve sayın Cumhurbaşkanımız adına şehidimizin ailesine teslim ediyoruz” dedi.
Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ise: “Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. 81 milyon Türk milleti şehidimizin kabrini ziyaret ediyorlar. 2 yıl oldu. Türk milletine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir de: “Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimize buradan saygılarımızı iletiyoruz. Tohumumuz elimize geçti. Şehit Ömer Halisdemir adına yapılan okula dikmeye karar verdik. Dedik ki ” bu tohumla birlikte burada nice Ömerler nice Muhammedler nice Erenler yetişir inşallah. Vatana millete hayırlı evlatlar yetişir. Bu tohumla birlikte gönüllerde yeşerir” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen mektubun içerisinden çıkan kara çam tohumları, Ömer Halisdemir adına yaptırılan olun bahçesine ekildi. (YE- )
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