Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Toplumların kutsallarını küçümseyen kişinin yaptığı işin adı kültür veya sanat değildir' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumların kutsallarını küçümseyen kişinin yaptığı işin adı kültür veya sanat değildir" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumların kutsallarını, inançlarını küçümseyen, hafife alan yahut ideolojik siparişlere göre köreltmeye çalışan kişinin yaptığı işin adı kültür veya sanat değildir. Esasen bu tarz işlere tevessül edenlerin isimleri ve eserleri, tarihin tozlu raflarında kaybolup gitmiştir."