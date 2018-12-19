Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli şairimizin ömrünün son demlerini geçirdiği daireyi Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştürüyoruz' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli şairimizin ömrünün son demlerini geçirdiği daireyi Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştürüyoruz" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan, İstanbul'da istiklal şairi Ersoy'un ömrünün son günlerini geçirdiği daireyi, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştüreceklerini bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni Mehmet Akifler, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Necip Fazıllar, Nazım Hikmetler, Arif Nihat Asyalar, Kemal Tahirler, Dede Efendiler, Itriler, Hacı Arif Beyler, Aşık Veyseller, Muzaffer Sarısözenler, Neşet Ertaşlar ve Mimar Sinanlar gibi değerlere ihtiyacı olduğunu belirtti.