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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçek oldu - İZMİR İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçek oldu - İZMİR İzle

- Ahmet Güven'in haberleri izlemesi - Ahmet Güven ile röportajCumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçek oldu - İzmir 'in Bayındır ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Ahmet Güven'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görme hayali, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın girişimiyle gerçeğe dönüştü - Ahmet Güven: - "İlçemizi ziyarete gelen Hamza Dağ'a 'bana bu adamı göster, sarılıp öpeyim. Bu benim en büyük hayalim' dedim. Sağ olsun, beni Ankara'ya götürdüler. Başkanımızı gördüğümde duygulandım, ağlamaktan konuşamadım"İZMİR (AA) - İzmir 'in Bayındır ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki çiftçi Ahmet Güven’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görme hayali gerçek oldu.Zeytinova Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek olduğunu, bunu geçen pazar günü ilçeye ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a ilettiğini aktardı.Güven, "Öğle namazını kıldığım camiden çıkarken Hamza Dağ ile karşılaştım. Ona 'Kardeşim bir isteğim var. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Bana bu adamı göster, sarılıp öpeyim. Bu benim en büyük hayalim' dedim. Sağ olsun beni Ankara'ya götürdüler. Başkanımızı gördüğümde duygulandım, ağlamaktan konuşamadım." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme sırasında ağlaması nedeniyle kendisini sakinleştirmeye çalıştığını dile getiren Güven, şunları kaydetti:"Bana, 'Sakin ol, neden ağlıyorsun' dedi, dokunarak sakinleştirmeye çalıştı. Ben tıkandım orada, bir şey diyemedim. Şimdi ise onun üzüntüsü var bende. Cumhurbaşkanımızı yaşadığımız köyüme davet ediyorum. 78 yaşında bir adamım ben. Çok siyasetçiler gördüm ama Cumhurbaşkanımız gibi okuyan ve göğsünde imanı olan bir adam görmedim."

Muhabir Pazar Günü 

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