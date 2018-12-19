Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Görevimiz, medeniyetimizin 3 tasavvurunu yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görevimiz, medeniyetimizin 3 tasavvurunu yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize düşen görev, medeniyetimizin 3 tasavvurunu; kalbiselimi, zevkiselimi, aklıselimi kendi tarihimizde, kendi geçmişimizde aramak, bulmak, yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır."