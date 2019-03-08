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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri'nde incelemelerde bulundu - ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri'nde incelemelerde bulundu - ŞANLIURFA

- Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ören yerini gezmesi ve incelemelerde bulunması - Göbeklitepe Ören Yeri'nden detay görüntülerŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi Ören Yeri'nde incelemelerde bulundu.

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