Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz terörün istismar ettiklerini ortadan kaldırarak fasit daireyi kırdık'' - ŞANLIURFA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz terörün istismar ettiklerini ortadan kaldırarak fasit daireyi kırdık'' - ŞANLIURFA - Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. (4)
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