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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Çöpleri ağaç dallarına asarak çevre kirliliğine dikkati çekiyor - BOLU

Çöpleri ağaç dallarına asarak çevre kirliliğine dikkati çekiyor - BOLU

- Bolu 'nun Göynük ilçesinde 49 yaşındaki Ahmet Önal'ın yola atılan çöpleri ağaçların dallarına asması - Önal'ın konuşmasıBOLU (AA) - Bolu 'nun Göynük ilçesinde 49 yaşındaki Ahmet Önal, doğadan toplayarak ağaç dallarına astığı çöplerle çevre kirliliğine dikkati çekiyor.İlçeye bağlı Dedeler köyünde yaşayan ve tavuk çiftliğinde çalışan Ahmet Önal, çevre temizliği duyarlılığının artması için yaklaşık bir yıldır her gün 2 kilometre yürüyüş yaparak yola atılan pet şişeleri ve çöpleri toplayıp, ağaçlara iplerle asıyor.Hem doğayı korumak hem de çevre kirliliğine dikkati çekmek için böyle bir çalışma yaptığını Ahmet Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yol kenarlarına atılan çeşitli plastik, teneke ve poşet gibi eşyaları yol kenarlarından toplayarak, ip ve tel yardımı ile ağaç dallarına takarak çevre kirliliğine dikkati çekmeye çalışıyorum". diye konuştu.
- "Herkes eline ne geçerse yollara atıyor"Herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini belirten Önal, "Herkes eline ne geçerse yollara atıyor. Götürüp evinize bırakın diyorum ama maalesef hala duyarlı değil kimse. Boş bulduğu yere atıyor çöplerini. Çok yazık. Avrupa'da çöpleri arıtıyorlar, bizde de doğaya atıyorlar." dedi.
Önal, çevreye duyarlılık konusunda herkesten destek beklediğini aktardı.Çöplerin yere değil çöp kutularına atılmasını isteyen Önal, "Ben bu dikkati çekmeyi sürdüreceğim. Ben çevre temizliği yapıyorum ve her gün 2 kilometre yürüyerek yol kenarında bulduklarımı ağaç dallarına bağlayarak çevre temizliğine duyarlılığı artırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çevre Kirliliği Çevre Temizliği Muhabir Tavuk Çiftliği Bulduk 

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