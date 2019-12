Çöp tesisine ‘Maskeli’ protesto İzle

-Taner Talaş konuşması

( ADANA )- Adana’da Sofulu Katı Atık Entegre Tesisi etrafında oturan vatandaşlar, tesisin kötü koku yaydığı gerekçesiyle maske takarak tesisi protesto etti ADANA



- Adana’da Sofulu Katı Atık Entegre Tesisi etrafında oturan vatandaşlar kötü koku yaydığı gerekçesiyle maske takarak tesisi protesto etti. Kucaklarına bebeklerini alıp maske takan vatandaşlar, biran önce tesisin başka bir bölgeye taşınmasını istiyor.Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Sofulu Mahallesi’nde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yap İşlet Devret Modeli’ ile ITC Adana Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye yaptırılan Sofulu Katı Atık Entegre Tesisi Sarıçam Platformu üyeleri tarafından tesisin çevre ve insan sağlığına zararları sebebiyle taşınması ya da tamamen kaldırılması için daha önce mahkemeye başvurmuş ancak sonuç alamamıştı.Bunun üzerine platform üyeleri ve mahalle sakinleri Sofulu çöplüğünün karşısında buluşup ellerinde döviz, yüzlerinde maskeyle tesisin ikamet ettikleri mahalleden taşınması için protesto gösterisi yaptı.“Ya bu çöplüğün yeri ya da bu binalar yanlıştır”Grup adına konuşan Taner Talaş, Sarıçam ilçesinin son 5 yıl içerisinde çok fazla yapılaşma olduğunu belirterek, “Buradaki tüm binalar deprem yönetmeliğine göre yapılmış, imar izinli binalardır. Bölgede yapımı süren Adana’nın yeni stadı, 2 bin dönüm arazi üzerine kurulmuş önümüzdeki seneden sonra 20 bin öğrenciye sahip olacak Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, binlerce öğrencinin barınacağı yeni yurt binası ve Adana Şehir Araştırma ve Uygulama Hastanesi bulunuyor. Ya bu çöplüğün yeri yanlış ya da bu kurum ve binalar yanlıştır” diye konuştu.

“Yardım bekliyoruz”Çöplüğün kokusuyla insanları rahatsız ettiğini, çöplerin tesise taşınması esnasında da yollara pislik saçıldığını, sinek ve hastalık sorunlarına neden olduğunu kaydeden Talaş, “Burada yaşayan insanlar yanlış bir şey yapmadı. Bir an önce bu sorunun giderilmesini, çöplüğün taşınmasını ya da tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Daha önce de mahkemeye başvurduk ancak bir sonuç çıkmadı. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.“Bir an önce bir çözüm bulunmalı”Mahalle sakini Buket İzli ise Sofulu Mahallesi’ne taşınırken çöplüğün ortaya çıkardığı sorunlardan haberdar olmadığını belirterek “Burada yaşamak zorundayız. Çamaşırlarımızı yıkıyoruz ancak kokuyor. Çocuklarımız sürekli öksürüyor ve hasta oluyor. Bu koku bizi sağlık açısından çok zorluyor. Çöplük yüzünden çevrede çok fazla köpek oluyor ve yaşama alanımız da yok oluyor. Biz de balkonumuzda rahatça oturmak ve uyumak istiyoruz. Bir an önce bir çözüm bulunmalı” dedi.

Toplanan grup daha sonra slogan atarak dağıldı.



