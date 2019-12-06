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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
‘Çöp öğrenci’ Eğirdir Gölü'ndeki kirliliği kendi üzerinde sergiledi Haberi

‘Çöp öğrenci’ Eğirdir Gölü'ndeki kirliliği kendi üzerinde sergiledi Haberi

Üzerinde çöp sergileyen öğrenci ve detaylar

Çevre Kirliliği Liseli Öğrenci Lise Öğrencisi Farkındalık Lise Öğrenci 

-Vatandaşların yoldan gelip, geçmesi ve bakmaları
-Pankartlardan detaylar
-Lisesi öğrencisi Alperen Eseroğlu röportajı
-Çevreden geçen vatandaş röportajı

( ISPARTA )- İnsanlık ayıbını üzerine astı, ‘Kirletme’ yazılı pankartla caddede dolaştı- Eğirdir Gölü'nden çıkartılan 600 kilogram çöpü cadde üzerinde sergilediler ISPARTA

- Isparta’da çevre kirliliğine dikkat çekmek için proje yürüten liseli öğrenciler, Eğirdir Gölü’nden topladıkları 600 kilogram çöpü il merkezindeki belediye önünde sergiye çıkardılar. Lise öğrencisinin üzerlerine giydiği poşet üzerine asılarak sergilenen çöpler şaşkınlıkla karşılanırken, etkinlikte ‘Kirletme’ ve ‘Çöp senin, gelecek benim’ yazılı pankartlar da yer aldı.Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Selcan Sarıkaya önderliğinde, okul öğrencileri tarafından çevre bilinci ve temizliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Mavi Hareket isimli e-twinning projesi başlatıldı. Proje kapsamında okulda öğrenim gören öğrenciler, Eğirdir Gölü kıyısından topladıkları yaklaşık 600 kilo katı atığı Isparta kent merkezindeki Mimar Sinan Caddesi üzerinde sergilediler.Toplanan atıkların bir bölümü ise lise öğrencisi Alperen Eseroğlu’nun üzerinde yaklaşık bir saat boyunca sergilendi. Farkındalık oluşması amaçlanan sergilemeyi, çevreden geçen vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi.Proje hakkında bilgi veren Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Alperen Eseroğlu, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla böyle bir şey yaptıklarını, amaçlarının dünyanın kirlenmesine engel olmak olduğunu anlattı.Farklı sergilemeye yorum yapan bazı vatandaşlar ise etkinliğin ilgi çekici olduğunu ifade ettiler.
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