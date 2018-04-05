Çöp firmasından konteyner önünde basın açıklaması İzle

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( İZMİR )- Çöp firması, çöpünü konteynere atmayan vatandaşları şikayet etti İZMİR



- İzmir’in Ödemiş ilçesinde cadde ve sokakların çöpünü toplayan bir firma, bir sokağın sakinleri çöplerini çöp konteynerine atmadıkları için düzenlediği basın toplantısı ile vatandaşı şikayet etti. Çöp firması yetkilisi Hüseyin Kara, akşam saatlerinde ilçedeki basın mensuplarına Atatürk Mahallesi Tarım Sokak’taki çöp konteynerinin önünde yaptığı açıklamada, iki yıldır mücadele etmelerine rağmen çevre sakinlerinin çöpü dışarı bırakmaya devam ettiklerini söyledi.



Çocuk parkının da bulunduğu sokağın başındaki çöpün büyük bir kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Kara, “BİO-SUN firması olarak Ödemiş’te 2015 yılından bu yana çöp topluyoruz. İlçenin birçok cadde ve sokağında en modern şekilde yapmaya çalıştığımız çöp toplama işinde ne yazık ki bazı cadde ve sokaklarda sıkıntı yaşıyoruz. İlgili çevre sakinlerini broşür ve eğitici çalışmalarla uyarmamıza rağmen çöplerini hala açıkta bırakmaya devam ediyorlar. Bu durum hem çevre sağlığı için sakıncalı hem de bizim çöpü toplamamızı geciktiriyor. Defalarca uyarmamıza rağmen ne yazık ki bir sonuca ulaşamadık. Biz de böyle bir yöntemle mahalle sakinlerini Ödemiş halkına şikayet ediyoruz. Umarız, bundan böyle çöplerini çöp konteynerinin içine dökerler” dedi.



