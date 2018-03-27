Çocukluğunun geçtiği pist, başarılarına tanıklık ediyor - İZMİR İzle
- Elif'in ısınma hareketleri yapması - Elif'in gülle atması - Antrenörü ve annesi Aysel Taş'ın Elif'i çalıştırması - Elif Taş ve Anne Aysel Taş ile röportajÇocukluğunun geçtiği pist, başarılarına tanıklık ediyor - Eski milli sporcu olan annesi ve ağabeyinin yanında gittiği atletizm pistinde gülle atmada yeteneği fark edilen ve kısa sürede milli takıma seçilen Elif Taş, bir zamanlar çocukluğunun geçtiği sahada şampiyonalara hazırlanıyor - Milli sporcu Elif Taş: "Atletizm pistine ilk başlarda bir oyun şeklinde yaklaştım ancak zamanla bu bir tutkuya dönüştü. Daha sonra gülleye başladım ve inanılmaz bir şekilde güzel gelişmeler yaşadım" - Annesi ve antrenörü Aysel Taş: "Elif'i atletizm pistinde bebek arabasında büyüttüm. Henüz 20 günlükken sahalara geldi, ben atışımı yaparken o bebek arabasında uyurdu"İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Eski milli ciritçi annesinin antrenmanları dolayısıyla çocukluğu adeta atletizm pistlerinde geçen 21 yaşındaki Elif Taş, gülle atmadaki başarısıyla dikkati çekiyor.Annesi Aysel Taş sayesinde atletizm pistiyle bebeklik döneminde tanışan Elif Taş, 6 yıl önce başladığı gülle atmada yeteneğiyle göz dolduruyor.Sporcu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Elif Taş, henüz 20 günlükken milli ciritçi annesinin müsabakaları için pistte boy gösterdi.Yine cirit branşında mücadele eden ağabeyi eski milli sporcu Şevket Taş ve annesiyle atletizm sahalarına gidip gelen Elif, küçükken oyunlar oynadığı pistlerde şimdi gülle atmada başarılara imza atıyor.Gülle atmaya 2012'de başlayan, 2 yıl sonra milli takıma seçilen Elif Taş, yıldızlarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında finallere kaldı. Türkiye'de sayısız madalyası bulunan milli sporcu, 2014'te Balkan dördüncüsü oldu.Akdeniz Oyunları'na hazırlanan Elif Taş'ın antrenörlüğünü ise annesi Aysel Taş yapıyor.Elif Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski milli ciritçi annesinin sayesinde küçüklüğünün sporla iç içe geçtiğini söyledi.
Annesinin teşvikiyle önce cirit ve disk atma denemeleri yaptığını ifade eden genç sporcu, şunları kaydetti:"Atletizm pistine ilk başlarda bir oyun şeklinde yaklaştım ancak zamanla bu bir tutkuya dönüştü. Daha sonra gülleye başladım ve inanılmaz bir şekilde güzel gelişmeler yaşadım. Yaş grubumda bir anda üst seviyelere çıktım, dereceleri topladım ve spora başladığımın 2 yıl sonrasında milli takıma girdim." - "Ailece sporcu olmak çok ayrıcalıklı"Elif Taş, babası Erdinç Taş'ın güreşte Bulgaristan formasıyla Avrupa şampiyonu, annesi ve ağabeyinin ciritte Türkiye rekorlarının olmasının kendisini de kamçıladığını dile getirdi.Antrenörlüğünü annesinin yaptığını hatırlatan Elif Taş, şöyle devam etti:"Bundan dolayı disiplinli bir yaşam sürdüm ve bu, başarıyı getirdi. Sahada antrenör - sporcu, dışarıda ise anne - kız ilişkisi yaşıyoruz. Benim en büyük destekçim annem oldu. Gerektiğinde bir antrenör gibi ciddi olup, şu kapıdan ayrıldığımızda da anne - kız ilişkimize devam ediyoruz. İkisini bir arada yürütmenin zorlukları var. Burada zaten anne diye hitap etmiyorum. Hocam diyorum. Ailece sporcu olmak çok ayrıcalıklı."Yaklaşık 2 ay önce antrenman sırasında ayağının 2 yerinde kırık oluştuğunu ancak toparlanma aşamasında olduğunu vurgulayan Elif Taş, kaybettiği süreyi telafi etmek için her gün idman yaptığını belirtti. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde eğitimine devam ettiğini kaydeden Elif Taş, "Gelecek yıl 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Kariyerime Avrupa şampiyonluğunu eklemek istiyorum. Onun dışında iyi bir spor psikoloğu olmayı amaçlıyorum." şeklinde konuştu. - Aysel Taş: "Ben atışımı yaparken o bebek arabasında uyurdu"Anne Aysel Taş (54) ise spor yaşantısının içerisine çocuklarını da dahil ettiğini dile getirdi.1998'de cirit atmada elde ettiği Türkiye rekorunun 18 yıl sonra kırılabildiğini, 2001'den bu yana ise antrenörlük yaptığını anlatan Taş, "Elif'i atletizm pistinde bebek arabasında büyüttüm. Henüz 20 günlükken sahalara geldi, ben atışımı yaparken o bebek arabasında uyurdu. Benimle beraber iki çocuğum da milli sporcu olma gururunu yaşadı. Hatta oğlumla aynı dönemde milli takımda yer aldık." ifadelerini kullandı.