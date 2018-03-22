Çocukluğu kağıt toplama aracında geçiyor - İZMİR

- Kağıt toplayarak geçimini sağlayan baba ve oğlu - Baba ve oğlunun, kağıt toplamada kullandıkları arabayla sokaklarda dolaşması - Suriyeli Baba Kerim Berakat ile röportaj - Halep'te 5 yıl önce bombalı saldırıda annesini kaybeden 6 yaşındaki Ali, sığındıkları İzmir 'de çocukluğunu babasının atık kağıt toplama aracında geçiriyor - Baba Berakat: - "Oğlum olanların farkında değil. Ben de kendisine o günlerden hiç bahsetmiyorum, annesini anlatmıyorum. O günleri bilmesini istemiyorum. Tek amacım ona güzel bir gelecek sunmak"İZMİR (AA) - Suriye'nin Halep kentindeki bombardıman sırasında annesini kaybeden 6 yaşındaki Ali Berakat, yaşamını İzmir sokaklarında babasının atık kağıt toplama aracında geçiriyor.Halep'teyken bir belediyede çalışan Kerim Berakat ve eşi Meryem'in gelecekle ilgili umutları ve o dönemde henüz 1 yaşında olan oğullarının hayatı ülkelerindeki iç savaşla karardı.Suriye rejim güçlerinin Halep'e yönelik 2013 yılındaki saldırısında ziyaret ettikleri yakınlarının evine uçaktan atılan bombanın düşmesiyle eşini kaybeden Berakat, aynı olayda mucize eseri yara almadan kurtulan bebeğini savaştan uzaklaştırmak için Türkiye'ye sığındı.Bir süre Şanlıurfa'da yaşayan baba oğul, geçen yıl geldikleri İzmir 'de hayat zorluklarına birlikte göğüs geriyor.Oğlu Ali'yi üzerine oturttuğu atık kağıt toplama arabasıyla İzmir sokaklarını turlayan baba Berakat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de zor olsa da savaştan ve ölümden uzak bir hayat kurduklarını anlattı. - "Her gün dua ediyorum"Arkadaşlarının çağrısıyla geldikleri İzmir 'de atık kağıt toplayıp satarak günde 15 - 20 lira kazandığını, akrabaları olmaması nedeniyle oğlunu bir yere bırakamadığını anlatan Berakat, küçük bir evde birlikte yaşadığı oğlunun "hem hayat hem iş arkadaşı" haline geldiğini ifade etti. Oğlunun etkilenmemesi için savaş günlerinden hiç bahsetmediğini belirten Berakat, şöyle konuştu:"Evladım sürekli yanımda, nereye bırakabilirim ki? 1 - 2 gün bırakıyorum ama dayanamıyor, beni istiyor. Oğlum 6 yaşında, olanların farkında değil. Ben de kendisine o günlerden hiç bahsetmiyorum, annesini anlatmıyorum. O günleri bilmesini istemiyorum. Tek amacım ona bakmak, güzel bir gelecek sunmak ve annesizliğini hissettirmemek."Berakat, zaman zaman Suriye'de kalan akrabalarıyla telefonda görüştüğünü, onların da savaş nedeniyle zor günler geçirdiklerini öğrendiğini ifade ederek, ülkesindeki savaşın bir an önce bitmesi için sürekli dua ettiğini belirtti. Savaşın birçok insanı sevdiklerinden ayırdığını, aileleri böldüğünü anlatan Berakat, çatışmaların bitmesi durumunda ülkesine dönerek geride bıraktığı ailesiyle yaşamak istediğini söyledi.
Türkiye'nin zor günlerinde kendilerine kapı açtığını, halen hayatta olmalarının belki de buna bağlı olduğunu anlatan Berakat, bu zor günleri komşularının ve hayırseverlerin desteğiyle atlatmayı ümit ettiğini dile getirdi.Oğlunun çocukluğunu yaşayamamasına çok üzüldüğünü, onu herşeye rağmen mutlu etmeye gayret gösterdiğini anlatan Berakat, kazandığı paranın karınlarını doyurmaya ancak yetmesine rağmen oğluna balon ve oyuncaklar alarak gülümsetmeye çalıştığını sözlerine ekledi.