Çocuklar spora yönlendiriliyor - MARDİN

- Mardin masa ekipleri ve basketbolcuların okula top getirip dağıtması - Basketbolcuların öğrencilere top oynamayı göstermesi - Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin masa ekip sorumlularından Salih Bozkuş'un konuşması - Basketbolcuların okul basketbol takımını eğitmesi ve maç yapması - Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Selen Erdem'in konuşması - Kabala 100. Yıl Ortaöğretim okulu basketbol takım oyuncusu Bayram Esin'in konuşması - Detaylar Mardin kırsalındaki çocuklar spora yönlendiriliyor - Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerdeki 275 okula 2 bin 76 top dağıttıMARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki okullara top dağıttı. Mardin masa tarafından uygulamaya geçirilen "Topu olmayan okul kalmasın" projesi kapsamında kırsal mahallelerde yer alan 275 okula 2 bin 76 top dağıtıldı.Kabala 100. Yıl ilköğretim ve Ortaokulunu ziyaret eden Mardin masa ekipleri ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol takımı oyuncuları öğrencilere top dağıtıp, basketbol oynamasını öğretti.Proje sorumlusu Salih Bozkuş, yaptığı açıklamada, projedeki amacın çocukları spora yönlendirmek olduğunu söyledi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Selen Erdem, projeye dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Top dağıtık, çocuklara basketbol oynattık. Çocuklar spora yönlendirmek görevimiz." dedi.