Çocuklar 'Çizmeli Kedi' oyununu izledi - BİLECİK Haberi
Çocuklar "Çizmeli Kedi" oyununu izledi - BİLECİK - Çocukların Şeyh Edebali ve Kültür Kongre Merkezine gelmeleri - Belediye Başkanı Nihat Can'ın konuşması - Tiyatro oyunundan gösteriÇocuklar "Çizmeli Kedi" oyununu izlediBİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında "Çizmeli Kedi" oyununu sahnelendi.Belediye Başkanı Nihat Can, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen "Çizmeli Kedi" oyunu öncesi çocuklarla bir araya gelerek, yakından ilgilendi.Festivalde çocukları da unutmadıklarını ve her gün 2 saat oyunlar izleme imkanı verdiklerini ifade eden Can, ''Sizler böyle salonları doldurduğunuz sürece bizler de tiyatrolar getirmekle mükellefiz. Belediye olarak çocuklarımıza yönelik etkinliklere önem veriyoruz. Çocuklarımız gerçekten de bizlerin ışık kaynağı. Bizler, çocukları ne kadar sevindirirsek en güzel işi yapmış oluruz.'' diye konuştu. Kentteki ilköğretim okulunda okuyan öğrenciler, tiyatro oyununda keyifli anlar yaşadı.