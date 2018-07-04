Çocuklar camiye badmintonla teşvik ediliyor - AMASYA
- Camiden genel görüntü - Cami önünde badminton oynayan çoçuklar - Camin imami İbrahim Aslan ile röportajÇocuklar camiye badmintonla teşvik ediliyor - Amasya 'da düzenlenen yaz Kur'an kursları kapsamında Kirazlıdere Camisi'ndeki kursta çocuklar, ders aralarında çeşitli aktivitelerin yanı sıra badminton oynama imkanı da buluyorAMASYA (AA) - Amasya 'da Kirazlıdere Camisi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursu kapsamında çocuklar, çeşitli etkinliklerin yanı sıra badminton da oynuyor. Amasya Müftülüğünce Kirazlıdere Camisi'nde açılan yaz Kur'an kursunda görev yapan imam hatip İbrahim Aslan, çocukların ilgisini çekebilmek için din eğitiminin yanı sıra badminton turnuvası ve bilgi yarışmaları da düzenledi. Çocuklar, ders aralarında badminton oynuyor, diğer etkinliklere katılıyor. Camideki kursta 75 çocuk bulunuyor.Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara camiyi sevdirmek için müftülüğün onayıyla farklı faaliyetler de düzenlediklerini söyledi.
Çocukların bu tür etkinliklerle hem sosyal hem de dini açıdan geliştiğine işaret eden Aslan, "Camimizde dini eğitimlerin yanında sportif aktiviteler de düzenliyoruz. Camimizin bahçesinde badminton sahamızı hazırladık. Öğrencilerimize ders aralarında badminton oynatarak kursun daha eğlenceli hale getirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız da arkadaşlarına camimiz bünyesindeki aktiviteleri, kursun düzenini anlatıyor. Çocuklar arkadaşlarını teşvik ederek bizlere yönlendiriyor." ifadesini kullandı.Gelecek nesli bekleyen en büyük tehlikelerden birinin maneviyatsızlık olduğuna işaret eden Aslan, çocukların camilerde büyüdüğünü görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.Çocukların bu yaşlarda kalplerine dokunmanın önemini vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:"Geleceğimiz bizim çocuklarımız. Eğer biz onları okullara, camilere çekip eğitemezsek başkaları alıp başka türlü eğitir. Çocuklarımız oynamak için bile olsa camiye gelip tanısınlar. Onların camide koşup oynaması bizi mutlu ediyor. Diyanet işleri Başkanlığımız bu konuda çok büyük projeler gerçekleştiriyor. Bizler de camilerdeki görevliler olarak geleceğimiz olan çocukların buraları sevmeleri için elimizden geleni yapıyoruz."Kursa katılan çocuklardan Hasan Efe Karagöz de camide çok iyi zaman geçirdiklerini anlatarak, "Arkadaşlarımla hem Kur'an öğreniyoruz hem de badminton oynuyoruz. Diğer arkadaşlarıma da söylüyorum, onlar da geliyor, birlikte oynuyoruz." dedi.