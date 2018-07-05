Çocuk istismarına karşı 'Bana Dokunma' eylemi - NEVŞEHİR
Çocuk istismarına karşı "Bana Dokunma" eylemi - NEVŞEHİR - Çocuk parkındaki protesto gösterisinden detaylar - Çocukları temsilen Aslı Aksoy'un açıklaması - Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici'nin açıklaması - Katılımcıların siyah balonları gökyüzüne bırakmasından detayÇocuk istismarına karşı "Bana Dokunma" eylemi - Nevşehir 'de, çocuk istismarı ve öldürülmesini protesto amacıyla düzenlenen eylemde gökyüzüne siyah balon bırakıldıNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'de, çocukların istismarı ve öldürülmelerine tepki amacıyla gökyüzüne siyah balon bırakıldı. Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından Göktürk Parkı’nda gerçekleştirilen "Bana Dokunma" etkinliğine, siyah tişört giymiş gazeteciler, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Parktaki çeşitli oyun gruplarına "Bedenime dokunma", "Çocuğa şiddete hayır", "Benim hayallerim var" ve "Leyla, Eylül" yazılı pankart asıldı, çocuklara siyah balon dağıtıldı.Etkinliğe katılan çocuklar ellerindeki döviz ve siyah balonlarla kaydırak ve salıncaklarda oynadı.Çocukları temsilen açıklama yapan Aslı Aksoy, "Bizler çocuğuz. Oyun oynamaya çıkarken annemin gözündeki endişeyle büyümek istemiyorum. Daha anne baba sevgisine doymadık, arkadaşlarımızla parklarda oyunlara doymadık. Korkusuzca, özgürce, çocukça yaşama hakkımızı kullanmak istiyoruz. Bu son haykırışımız olsun, bize dokunmayın." dedi. NGC Başkanı Bayram Ekici de çocukların kaçırılması, öldürülmesi, kaybolması ve istismara uğramasından duyulan rahatsızlık nedeniyle eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Ekici, devletin yetkili mercilerinin vakit kaybetmeden harekete geçmelerini, çocuklara yönelik işlenen suçların faillerinin ağır cezalara çarptırılmasını istediklerini ifade etti. Gazeteciler olarak bu tür olayları haberleştirmek istemediklerini dile getiren Ekici, şöyle konuştu:"Hepimize derin üzüntü ve acı veren çocuk istismarına karşı artık devletimizin bütün ilgili kurumları harekete geçmeli ve failleri hakkında idam dahil her türlü ceza verilmelidir. Biz gazeteciler olarak bu tür haberleri bir daha değil yapmak, duymak dahi istemiyoruz. İsyanımız, haykırışımız, bu güzel ülkemizde Leylalar, Eylüller, Havvalar, Ayşeler, Aliler özgürce, korkusuzca, oynasınlar diye. Bütün bu çocukların yeri, korkmadan oynayacakları oyun parklarıdır. Savunmasız masum çocuklara dönük her türlü şiddet, istismar ve katledilme olaylarının toplumda yarattığı sorgulamanın temelinde, yitirdiğimiz bu evlatlarımızla birlikte toplumdan iyilik, merhamet ve vicdanın da eksildiği acı bir gerçektir. Adı ne olursa olsun bu güzel ülkede yaşayan her çocuğun çocuk olarak yaşayıp çocukça gülmeleri ve oynamaları için her türlü istismara Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak 'hayır' diyoruz."Açıklamaların ardından katılımcılar gökyüzüne siyah balon bıraktı.