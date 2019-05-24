Cizre'de giyim ve gıda yardımı - ŞIRNAK

- Yardım kolilerinin araçlara konulması - Yardım kolilerinin dağıtılmasından detaylar - Elbise dağıtımından detaylar - Avrupa Yetim Eli dernek üyesi Mahmut Sarı'nın konuşmasıCizre'de giyim ve gıda yardımıŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde Avrupa Yetim Eli tarafından maddi durumu iyi olmayan ailelere giyim ve gıda yardımı yapıldı.Avrupa Yetim Eli, Cizre ilçesinde 52 yetim çocuğa giyim, 22 muhtaç aileye de gıda yardımında bulundu.Avrupa Yetim Eli üyesi Mahmut Sarı, "Avrupa'da hayırsever Müslüman kardeşlerimizin bağışlarını muhtaç ve yetimler yararına kullanıyoruz. Bu ilk oldu ama son olmayacak. Bu tür hayırlı çalışmalarımız devam edecek." dedi.
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